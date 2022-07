Grave lutto per Renato Pozzetto, è morto Ettore: era il suo fratello maggiore

Grave lutto per l’attore Renato Pozzetto. È morto Ettore Pozzetto, fratello maggiore del noto artista lombardo. Aveva compiuto 91 anni ad aprile. A darne notizia sono stati i giornali locali, pubblicando il necrologio.

I funerali si svolgeranno il 25 luglio a Gemonio, in provincia di Varese dove la famiglia del “ragazzo di campagna” si trasferì poco dopo la sua nascita, e dove incontrò l’amico Cochi, Aurelio Ponzoni.

Chi era Ettore Pozzetto, il fratello di Renato morto a Gemonio

Ettore Pozzetto lascia la moglie Lucia e i figli Rossella e Riccardo. L’ultimo saluto sarà celebrato nella chiesa di San Pietro.

Era anche il fratello di Achille, scomparso alcuni anni fa, e di Giorgio. Aveva lavorato per anni in una ditta produttrice di elettrodomestici. Non aveva mai calcato il palcoscenico.

Ancora nessuna dichiarazione da parte di Renato Pozzetto

Renato Pozzetto non ha ancora fatto delle dichiarazioni riguardo il grave lutto che ha colpito la sua famiglia.

L’attore Renato Pozzetto.

L’attore è infatti da sempre particolarmente riservato riguardo la sua vita privata, senza mai però rinnegare il profondo legame con Gemonio.

Nonostante il trasferimento a Milano in età adulta per motivi lavorativi, infatti, Renato Pozzetto ha sempre mostrato, anche attraverso la sua produzione artistica, di amare profondamente la realtà della provincia.