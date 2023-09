Grandinata da record su San Biagio Platani vicino Agrigento: "Distrutto mezzo paese". L'allarme del sindaco

Una pesante grandinata con dimensioni da record si è abbattuta su San Biagio Platani, nella provincia di Agrigento, nella giornata di sabato 23 settembre. I danni sono enormi, in particolar modo agli oliveti e ai pistacchieti della zona.

L’allarme del sindaco

Il sindaco di San Biagio Platani, Salvatore Di Bennardo, ha scritto un messaggio trasmesso all’ingegnere Salvo Cocina, direttore generale della Protezione civile siciliana.

Nel messaggio si legge: “Abbiamo avuto una grandinata che ha distrutto mezzo paese e ha fatto danni enormi agli oliveti e i pistacchieti”.

Il messaggio su Facebook

Sulla sua pagina Facebook, lo stesso Salvatore Di Bennardo ha inoltre scritto: “Buongiorno a tutti, oggi (sabato 23, ndr) è stata una giornata drammatica, San Biagio Platani è stato preso in pieno dalle condizioni meteo avverse ed i danni sono stati esagerati. È da due ore che sono in giro per verificare i bisogni dei cittadini e vi assicuro che sono tanti. Ho già segnalato il tutto alla Protezione Civile e stiamo predisponendo un format per la richiesta danni, che correderemo di foto e preventivi. A breve faremo una riunione in sala consiliare. Vi terrò aggiornati”.

In un secondo momento, il sindaco di San Biagio Platani ha condiviso sempre via social un modulo per permettere ai cittadini di segnalare i danni subiti dall’evento atmosferico di sabato 23 settembre, al fine di poter quantificare i danni.

L’appello della Protezione civile

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana ha fatto sapere su Facebook che la dimensione della grandine ha raggiunto “grandezze record”, con “pezzi di ghiaccio delle proporzioni di una pallina da tennis“.

La Protezione Civile ha sottolineato inoltre che, in questi casi, “si raccomanda la massima cautela ed evitare di uscire da casa soprattutto con condizioni meteo pericolose”.

La situazione meteo oggi a San Biagio Platani

Per la giornata di domenica 24 settembre, in base alle previsioni meteo degli esperti di 3BMeteo, è atteso cielo sereno o poco nuvoloso a San Biagio Platani. Le condizioni meteo peggioreranno, però, nella giornata di lunedì 25 settembre, quando sul paese in provincia di Agrigento sono attesi, tra il pomeriggio e la sera, rovesci di pioggia e possibili temporali.