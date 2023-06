Giulia Tramontano sapeva da mesi del tradimento del fidanzato: cosa emerge dalle parole della sorella

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Emergono nuovi dettagli sul caso dell’omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne di Senago incinta di sette mesi uccisa dal fidanzato reo confesso Alessandro Impagnatiello. Sono state diffuse le dichiarazioni rilasciate alle autorità dalla sorella Chiara, che svelano importanti particolari sugli ultimi mesi della vittima.

La 29enne di Senago sapeva del tradimento da gennaio

Stando a quanto riportato da Adnkronos, le parole di Chiara Tramontano arrivano direttamente dai verbali registrati lunedì scorso, quando la donna è stata sentita dai carabinieri della stazione di Senago, dopo la denuncia per scomparsa della sorella Giulia.

Tra i particolari emersi, quelli relativi al fatto che la 29enne fosse da molto tempo a conoscenza della storia di Impagnatiello con un’altra donna: “Nel mese di gennaio 2023 mia sorella mi riferiva che Alessandro le aveva confidato di avere un’altra relazione sentimentale con un’altra ragazza”.

Fonte foto: ANSA Familiari, amici, conoscenti e sconosciuti hanno portato fiori nel luogo in cui è stato trovato il corpo della donna

Mesi durante i quali, ha aggiunto, Giulia Tramontano ha pensavo di abortire e di lasciare casa. La sua intenzione, si apprende, sarebbe stata quella di finire la relazione con lui per poi tornare temporaneamente a stare dai genitori in attesa di trovare un’altra soluzione.

I dubbi della sorella Chiara su Alessandro Impagnatiello

Dopo quell’episodio, rivelato da Giulia durante due settimane di vacanza con la famiglia a Sant’Antimo (in provincia di Napoli) nel corso delle quali avrebbe anche detto che non avrebbe perdonato il compagno, le cose sono cambiate.

I due sono andati a vivere insieme nel milanese e ad aprile hanno deciso di fare qualche giorno insieme ad Ibiza. Chiara Tramontano, riporta la fonte, ha raccontato ai carabinieri che per quella scelta hanno discusso. I rapporti sono tornati normali ai primi di maggio, fino poi alla scomparsa e alla tragica morte.

I dubbi della sorella di Giulia nei confronti del 30enne barman però nascono da lontano: “Fin dall’inizio non ho mai avuto una grande stima di Alessandro” ha detto alle autorità dell’uomo che pochi giorni fa ha ucciso a coltellate la sua compagna incinta e ha provato poi a darle due volte fuoco.

Parla la mamma del 30enne che ha ucciso Giulia Tramontano

Sono molte le cose che ancora devono essere chiarite sull’omicidio della 29enne: Impagnatiello ha confessato, ma nella sua prima versione avrebbe dichiarato di averla uccisa per “per non farla soffrire” dopo che la donna si sarebbe ferita da sola al collo. Un quadro che per gli inquirenti è altamente improbabile.

Non è convinta neppure la madre del 30enne, arrestato e in carcere per omicidio (premeditato secondo chi indaga). Sabrina Paulis, parlando in tv per la prima volta dopo l’atroce delitto alle telecamere di La vita in diretta, ha detto: “Alessandro è un mostro, lo so. Io le chiedo perdono, da madre, ma non so cosa fare. Io le chiedo perdono per aver fatto un figlio così, io chiedo perdono a tutta la famiglia”.

Poi ha aggiunto: “Perché lo hai fatto? Hai rovinato la vita a tutti“. Dal carcere, intanto, Impagnatiello avrebbe detto al suo avvocato che “L’unica forma di pentimento che abbia un senso è togliermi la vita“. Parole che avrebbero subito fatto attivare le dovute contromisure.