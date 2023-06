Omicidio Giulia Tramontano, la madre di Impagnatiello: "Mio figlio un mostro". Convalidato il fermo

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Il giudice per le indagini preliminari di Milano ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Alessandro Impagnatiello, il 30enne che ha confessato di aver ucciso Giulia Tramontano, la fidanzata 29enne incinta di sette mesi di suo figlio. Intanto la madre dell’uomo parla in tv e chiede perdono: “Alessandro è un mostro, lo so”.

Il gip convalida il fermo per Alessandro Impagnatiello

Alessandro Impagnatiello resta in carcere. Nella giornata di venerdì 2 giugno la gip del tribunale di Milano, Angela Minerva, ha convalidato il fermo disponendo la custodia cautelare in carcere per il 30enne.

Come riporta Ansa, la giudice ha però escluso l’aggravante della premeditazione contestata dalla Procura e ha ritenuto di far cadere anche l’aggravante della crudeltà sottolineando che “l’azione omicidiaria non risulta, allo stato, caratterizzata da particolare pervicacia, tenuto conto del tipo di arma utilizzata e del numero e dell’entità dei colpi inferti”.

Nel provvedimento di convalida del fermo il gip scrive che Impagnatiello ha spiegato di “aver agito senza un reale motivo perché stressato dalla situazione che si era venuta a creare, menzionando tra l’altro, quale fonte di stress, non solo la gestione delle due ragazze ma anche il fatto che altri ne fossero venuti a conoscenza”.

Le accuse a carico dell’uomo sono omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza senza consenso.

La mamma di Impagnatiello

Nelle ultime ore la madre di Alessandro Impagnatiello, Sabrina Paulis, ha parlato in tv per la prima volta dopo il delitto, davanti alle telecamere di La vita in diretta su Rai1.

“Non oso immaginare i familiari di Giulia. Non lo voglio immaginare…La mamma Loredana è una persona fantastica”, ha detto in lacrime la mamma del 30enne reo confesso. “Alessandro è un mostro, lo so. Io le chiedo perdono, da madre, ma non so cosa fare. Io le chiedo perdono per aver fatto un figlio così, io chiedo perdono a tutta la famiglia”, ha aggiunto.

“Perché lo hai fatto? Hai rovinato la vita a tutti“, è la domanda che Sabrina Paulis ha rivolto al figlio davanti alle telecamere. La donna non riesce a credere che il figlio abbia potuto fare una cosa del genere: “Non lo so, lui ha due personalità. Per me ha due personalità. Non so che motivazione dare, è un’altra persona, non ci crediamo. Per me ha una doppia personalità”.

Poi l’appello al figlio: “Di’ tutta la verità, ormai non puoi più scappare da nulla. Hai rovinato tutti. Di’ tutta la verità. Lo meritiamo tutti”.

Le indagini

Intanto continuano le indagini per accertare l’esatta dinamica di quanto avvenuto e per verificare se Impagnatiello abbia avuto o meno un complice, in particolare nel tentativo di sbarazzarsi del cadavere di Giulia Tramontano.

Tra le varie attività, si stanno recuperando i video di tutte le telecamere di sorveglianza di Senago per cercare di ricostruire gli spostamenti dell’uomo successivi all’omicidio.

Nella giornata del 2 giugno il barman che ha confessato di aver ucciso la compagna e tentato di bruciare il cadavere è stato interrogato in carcere e avrebbe aggiunto alcuni dettagli al racconto del delitto: ha ribadito quanto aveva già confessato nel primo interrogatorio ma ha ritrattato la prima versione sui fatti antecedenti al delitto.

Ha detto che sabato sera la ragazza, prima che lui la uccidesse, si era “involontariamente” ferita un braccio con il coltello da cucina che stava usando per tagliare dei pomodori.

In precedenza invece aveva detto che Giulia mentre era intenta a prepararsi la cena aveva iniziato a procurarsi dei tagli sulle braccia. Tagli che potrebbero essere compatibili con delle ferite da difesa.