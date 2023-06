Il fidanzato di Giulia Tramontano ha cercato online come ucciderla: il consiglio della pm alle donne

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Fonte foto: ANSA La procuratrice aggiunta alla conferenza stampa per il caso Tramontano

Emergono nuovi atroci dettagli sull’omicidio di Giulia Tramontano a Senago: il fidanzato Alessandro Impagnatiello ha confessato di averla uccisa e, secondo gli inquirenti, ha premeditato tutto. La pm Letizia Mannella ha rivolto un consiglio alle donne che si trovano in situazioni simili.

Omicidio Tramontano, per gli inquirenti è premeditato

È questo che è emerso dalle dichiarazioni delle forze dell’ordine e della Procura, nel corso di una conferenza stampa convocata a Milano dopo l’arresto e la confessione di Alessandro Impagniatiello. Il 30enne barman, interrogato, ha confessato di aver ucciso la fidanzata Giulia Tramontano, incinta di sette mesi.

Ha raccontato di averla accoltellata “per non farla soffrire” dopo che la donna si sarebbe ferita da sola al collo. In seguito, ha provato a disfarsi del cadavere dandogli fuoco: ci ha provato due volte, prima nella vasca da bagno di casa, poi nella rimessa.

Per gli inquirenti però c’è molto altro e la sua versione non torna: Impagnatiello, è emerso, “ha cercato online come uccidere e come disfarsi del corpo della sua compagna Giulia Tramontano”. Per questo motivo (e per i messaggi mandati all’amante), per chi indaga si tratta di omicidio premeditato. Il fermo è stato confermato perché c’è rischio di reiterazione del reato – nei confronti dell’amante.

La pm alle donne: “Non andate all’ultimo appuntamento”

La vicenda di Giulia Tramontano è il nuovo ennesimo femminicidio in Italia in questa prima parte di 2023 nerissimo. Sono numerose anche le polemiche su titoli di giornale e tagli che in qualche modo cercano di addossare responsabilità alla vittima.

Stante la necessità di risolvere il problema alla radice (ovvero negli uomini che commettono violenza sulle donne), la procuratrice aggiunta Letizia Mannella ha comunque voluto condividere un consiglio rivolto alle donne che possono trovarsi in situazioni del genere.

“Quello che è veramente importante – ha detto – in questa vicenda è che deve insegnare a noi donne di non andare mai all’incontro della spiegazione” dopo la scoperta di un’altra relazione. La Tramontano, poco prima, aveva incontrato “l’altra” di Impagniatiello. “È un momento da non vivere mai, perché estremamente pericoloso” ha sottolineato la pm.

Il messaggio della sorella di Giulia Tramontano

Quanto accaduto a Senago in questi giorni, ha ovviamente avuto un impatto devastante sulla famiglia della 29enne agente immobiliare incinta di 7 mesi. Lo dimostra anche il post straziante condiviso dalla sorella di Giulia Tramontano, Chiara.

Parole di sofferenza dedicate a chi ha permesso quantomeno di ritrovarla dopo le prime ore di scomparsa, pur con un esito tragico: “Grazie di averci creduto ed aiutato. Grazie dal profondo del cuore di una famiglia distrutta, di fratelli che non hanno avuto la possibilità di cullare il proprio nipote. Di genitori che sono stati privati del diritto di essere tali”

“La nostra famiglia sarà per sempre unita come in questa foto”, ha aggiunto, condividendo un’immagine che ritrae tutti insieme, mamma, papà e figli.