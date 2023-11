Giulia Cecchettin scomparsa con Filippo Turetta, il retroscena dell'amica sull'ex fidanzato dopo la rottura

“Lui non aveva mai accettato la fine del loro rapporto”, questa la frase che rappresenta le doverose premesse quando si parla di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due studenti universitari di cui si sono perse le tracce da sabato 11 novembre.

A parlare è un’amica di Giulia, che porta il suo stesso nome, ai microfoni e le telecamere di ‘Mattino Cinque’. Giulia precisa di non conoscere a fondo il Turetta: la Cecchettin glielo aveva presentato all’inizio della loro relazione. Ancora, la ragazza non ha assistito a scenate di gelosia, ma spiega che Giulia spesso raccontava l’atteggiamento opprimente di Filippo, uno dei motivi per cui la loro relazione era finita ad agosto. “Opprimente”, inoltre, è la parola che l’amica della Cecchettin usa almeno due volte per descrivere Filippo Turetta.

A interrompere la relazione era stata proprio Giulia Cecchettin, e per questo Filippo sperava che tra i due scoppiasse di nuovo l’amore. Per le sue sofferenze – la incalza Federica Panicucci – il ragazzo si sarebbe rivolto allo psicologo dell’università dopo un presunto tentativo di suicidio: “Io questo non lo so”, dice Giulia, l’amica, ma aggiunge: “Del resto lui soffriva perché era lui la parte lasciata”.

Il 17 novembre il nome di Turetta è comparso nel registro degli indagati per tentato omicidio.