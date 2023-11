Giulia Cecchettin scomparsa con l'ex fidanzato Filippo Turetta indagato per tentato omicidio: la svolta

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

Filippo Turetta, l’ex fidanzato di Giulia Cecchettin, scomparso con lei dallo scorso sabato 11 novembre, è indagato dalla Procura di Venezia per l’ipotesi di tentato omicidio. A riferirlo è una nota della stessa Procura.

La Procura ha spiegato che l’iscrizione, anche a tutela dello stesso indagato, è avvenuta in seguito “al primo esito” delle risultanze di indagine per accertare eventuali responsabilità penalmente rilevanti.

Viene formulato anche “l’auspicio che si tenga conto della difficoltà e della delicatezza degli accertamenti, nonché della sofferenza in cui versano le famiglie coinvolte“.

Fonte foto: ANSA Le ricerche da parte del Soccorso alpino di Sesto Pusteria di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta

Notizie imprecise, conclude la nota “rischiano di creare inutili aspettative”.

Atto dovuto anche a garanzia dell’indagato

Nella nota inviata dagli inquirenti alla stampa, viene sottolineato che la rubricazione nel reato di omicidio è un atto dovuto anche a garanzia dell’indagato per poter procedere agli accertamenti irripetibili.

Tra questi, il prelievo di sangue alla sorella della 22enne, per poter confrontare il Dna estratto dalla macchie di sangue ritrovate nel parcheggio e con le ciocche dei capelli repertate sempre sullo stesso posto.

Le tracce erano state rinvenute dai Carabinieri nella V Strada dell’area industriale di Fossò, a circa 6 chilometri di distanza dal parcheggio di Vigonovo.

Nella notte, fanno sapere gli inquirenti, sono state effettuate anche alcune perquisizioni, sulle quali però viene mantenuto il massimo riserbo. Nella mattina di venerdì 17 novembre, infatti, alcuni investigatori si sono recati a casa di Filippo a Torreglia, in provincia di Padova.

Potrebbe essere in corso un’acquisizione di ulteriori elementi. Altre ricerche sono intanto in corso lungo il corso del fiume Piave, nella zona di Maserada, in provincia di Treviso.

Il papà di Giulia: “Non perdiamo la speranza”

“Non so su quale base si fondi la qualificazione del reato ipotizzato: ne prendiamo atto ed evidentemente, se gli inquirenti ritengono di farlo, hanno qualche elemento. Noi però restiamo anche oggi sulla posizione emotiva di ieri: non perdiamo la speranza“.

Così l’avvocato Stefano Tigani, legale del papà di Giulia Cecchettin, commenta all’Adnkronos la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati dell’ex fidanzato della ragazza Filippo Turetta.

“Immaginiamo anche che sia un atto dovuto per accertamenti irripetibili – continua l’avvocato – Non facciamoci prendere dal panico”.