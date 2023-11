Giulia Cecchettin scomparsa con l'ex fidanzato Filippo Turetta: capelli trovati vicino alle macchie di sangue

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

Emerge un nuovo dettaglio dalle ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati scomparsi lo scorso sabato 11 novembre in Veneto: sul tratto di asfalto in zona industriale a Fossò (Venezia), dove domenica 12 novembre sono state repertate alcune presunte macchie di sangue, sarebbero stati rinvenuti anche dei capelli.

L’esame del dna con quello di Giulia e di Filippo

Il materiale biologico ritrovato – riferiscono i quotidiani – è stato inviato per le analisi di laboratorio ai Ris dei Carabinieri, per confrontarne il dna con quello di Giulia e di Filippo.

Le tracce erano state trovate dai Carabinieri nella V Strada dell’area industriale di Fossò, a circa 6 chilometri di distanza dal parcheggio di Vigonovo.

Nel parcheggio, davanti alla casa di Giulia, i due ragazzi era stati uditi litigare in macchina la sera della scomparsa.

In quel punto della V Strada dell’area industriale si trovano peraltro le telecamere perimetrali di uno stabilimento, che potrebbero avere ripreso immagini utili per la ricerca.

La notte della scomparsa, intorno alle 23.30, una cella telefonica aveva agganciato il telefonino di Turetta, mentre si muoveva in una delle parallele vicine, la Prima Strada.

La val Fiscalina setacciata dal soccorso alpino

Nel frattempo, il soccorso alpino di Sesto sta nuovamente setacciando la val Fiscalina nella speranza di localizzare la Fiat Punto di Filippo Turetta.

In passato, lo studente aveva soggiornato nella valle ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo.

Per questo motivo vengono controllate tutte le strade forestali che portano in quota.

Carabinieri, Guardia di finanza e le altre sezioni locali del soccorso alpino dell’Alta Pusteria stanno invece cercando i due ragazzi nei Comuni di Dobbiaco e San Candido