Giappone, ex premier Shinzo Abe ucciso in un attentato: il video dello sparo, panico e lacrime tra i presenti

L’ex primo ministro nipponico Shinzo Abe è morto in un attentato a Nara, nel Giappone centrale: è stato colpito al petto da un colpo d’arma da fuoco mentre stava tenendo un comizio elettorale. Le persone accorse al momento dello sparo lo hanno visto sanguinare dal torace. L’ex premier è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, ma non ce l’ha fatta.

Nel video, diventato virale su Twitter, si vedono gli attimi in cui avviene la sparatoria. Si sente Abe parlare a un microfono, poi parte un colpo di pistola e alle sue spalle si vede una nuvola di fumo. Subito dopo, il filmato mostra alcune persone che circondano Abe, a terra.

Un uomo è stato arrestato dalla polizia: è accusato di aver ucciso l’ex premier.