Giallo all'isola d'Elba: scomparsa la figlia del "superpoliziotto" Pippo Micalizio, trovato morto il suo cane

Ore di apprensione e di concitate ricerche all’isola d’Elba, dove nella serata del 14 agosto è sparita nel nulla Marina Paola Micalizio, figlia di Pippo Micalizio, il poliziotto noto per aver diretto le prime maxi operazioni contro la mafia nel Nord Italia. Della donna, dell’età di 48 anni, non si ha più alcuna notizia.

A denunciare la sparizione di Marina Paola Micalizio alla stazione dell’Arma a Marciana Marina è stato il marito.

I due, sposati dal 2008 e residenti a Milano, si trovavano all’isola d’Elba per trascorrere le vacanze, come erano soliti fare tutte le estati.

Secondo quanto si apprende la donna si era allontanata con il cane e non aveva fatto ritorno.

Ricerche in corso

Le ricerche sono partite immediatamente con decine di uomini impegnati. In un primo momento la scomparsa di Marina Paola Micalizio sarebbe stata segnalata in una zona boschiva.

Le operazioni, coordinate dalla prefettura di Livorno, sono svolte dai Vigili del fuoco, da associazioni di volontariato del soccorso di protezione civile e anche dalla Capitaneria di Porto.

In campo squadre cinofile e sommozzatori e in sorvolo anche un elicottero e un drone. Presente inoltre il personale specializzato in operazioni di topografia applicata al soccorso.

Il ritrovamento del cane

All’alba di Ferragosto il cane con cui la figlia di Pippo Micalizio si era allontanata è stato ritrovato morto sugli scogli vicino a Procchio, nel territorio comunale di Marciana.

Il suo guinzaglio era impigliato tra le rocce. Le cause del decesso dell’animale non sono chiare: dalle prime ipotesi sarebbe morto per annegamento. Il suo corpo potrebbe essere sottoposto ad accertamenti sia veterinari che scientifici.

Nei pressi del ritrovamento, come scrive ‘Repubblica’, sono stati rinvenuti il cellulare e gli occhiali da vista della 48enne.

Chi era il “superpoliziotto” Pippo Micalizio

Pippo Micalizio, morto nel 2005, fu soprannominato dalle testate giornalistiche “superpoliziotto” per aver diretto a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta le prime maxi operazioni contro la mafia e la ‘ndrangheta al Nord.

Nel 1994 su iniziativa dell’allora capo di Stato Oscar Luigi Scalfaro gli fu conferita l’onorificenza di commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica.

La sua fu una carriera prestigiosa: dopo essere stato promosso a Roma, Micalizio fu nominato vice direttore della Direzione investigativa antimafia (Dia). Successivamente diventò capo dei Servizi centrali antidroga.

Nel 2001 fu inviato a Genova come ispettore per gestire le indagini post G8 sull’irruzione delle forze dell’ordine nella scuola Diaz e sui fatti controversi nella caserma di Bolzaneto. Nel 2003 fu poi nominato prefetto e collocato fuori ruolo presso la presidenza del Consiglio.