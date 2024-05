Ghali e il minuto di silenzio per la Palestina durante Radio Italia Live, il video con l'appello del cantante

Ghali, al concerto di Radio Italia Live, ha chiesto e ottenuto un minuto di silenzio per le vittime della guerra in corso nella Striscia di Gaza tra Palestina e Israele.

Palestina, a Radio Italia Live Ghali chiede un minuto di silenzio per le vittime

“Questo è l’unico silenzio che dobbiamo fare, per il resto non abbiate mai paura di esprimervi contro ogni tipo di ingiustizia”. Così Ghali dal palco del Concerto Radio Italia allestito in piazza Duomo.

Il cantante ha fatto una pausa durante la sua performance per commemorare i morti provocati dal conflitto in Medio Oriente.

Fonte foto: ANSA Ghali durante il minuto di silenzio

La richiesta di Ghali e la reazione del pubblico

In particolare, dopo aver intonato il suo nuovo singolo Paprika – nel quale c’è anche un passaggio riferito al tema censura in Rai – e prima di cantare la canzone Casa mia – testo con il quale ha gareggiato a Sanremo -, Ghali si è speso in un appello al pubblico: “Prima di continuare possiamo fare un minuto di silenzio? Solo un minuto, per tutte le vittime in Palestina. Possiamo?”.

La richiesta è stata accolta positivamente dal pubblico presente che si è ammutolito insieme al rapper per rispettare il minuto di silenzio dopo il quale è ripreso l’evento musicale.

L’appello durante il Festival di Sanremo: “Stop al genocidio”

Non è la prima volta che l’artista si impegna in appelli contro il conflitto israelo-palestinese. Già nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo, Ghali si era infatti espresso contro la guerra.

Dall’Ariston aveva scandito “stop al genocidio”. Una dichiarazione che aveva innescato un caso anche a livello politico. Inoltre ‘ambasciatore di Israele criticò pesantemente il cantante.

Il rapper fu poi ospite a Domenica In. Anche in questo frangente ribadì il suo pensiero. Seguirono altre roventi polemiche.

In altre occasioni il rapper ha voluto prendere posizione con fermezza su quanto sta avvenendo in Medio Oriente.