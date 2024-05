Ghali spoiler nuovo singolo Paprika, nel brano critica la censura della Rai: “Puoi dirmi quello che vuoi”

Il rapper Ghali ha annunciato in un video spoiler il suo nuovo brano Paprika. Nel testo cita la censura Rai, con il quale l’artista si è scontrato nell’ultima edizione di Sanremo.

Tre settimane fa era arrivata la notizia. Ghali scriveva su Instagram: “Ho una canzone nuova”. Lo ha annunciato in un carosello di foto, nel quale si possono vedere attimi di un viaggio fatto con la famiglia a Medina, nella Penisola araba.

La notizia ha generato una moltitudine di commenti positivi, ma c’è anche chi gli ha chiesto di non parlare di politica o religione. Fan (o forse no), che non sembrano conoscere il percorso artistico del rapper, potrebbero non essere pronti al nuovo brano dove viene criticata la Rai (proprio come ha fatto la giornalista Enrica Agostini).

Ghali ha deciso quindi di pubblicare non solo l’annuncio del nuovo brano, ma anche uno spoiler con tanto di video. Nel breve video si vede il rapper in una stanza.

Tra una strofa e l’altra salta all’orecchio:

Ghali fa riferimento all’atto di censura di cui è accusata Rai contro Scurati, ma anche alle recenti modifiche nella direzione, le stesse che hanno portato i giornalisti e le giornaliste a scioperare.

Ma cosa dice Ghali nel brano Paprika? Non è stato ancora reso noto tutto il testo, che sarà disponibili solo a partire dal giorno in cui sarà pubblicato il singolo. Intanto è stato dato in pasto al pubblico una parte del testo del brano, quello presente nello spoiler.

Il testo recita:

Hai gli occhi rossi come paprika

Di me ti fumi pure l’anima

Spari sul cuore che già sanguina

One shot

One shot

No more (no no)

Ne giro una dove capita

Me l’accendo per nascondere una lacrima

Ho gli occhi rossi come paprika

Baby ora no dopo il Ramadan

Ora non ce l’ho

A casa ce l’ho

Vieni e te lo do

I Got What You Want

Puoi dirmi quello che vuoi

Non farò come la RAI