Sciopero Rai boicottato dal "sindacato di destra" Unirai: Tg1 e Tg2 in onda nonostante la mobilitazione

Nonostante lo sciopero indetto in casa Rai per la giornata di oggi, lunedì 6 maggio, il Tg1 delle 13,30 e il Tg2 delle 13 sono andati regolarmente in onda. Cosa sta succedendo a Viale Mazzini?

Cosa sta succedendo in Rai

A ricostruire quanto sta accadendo in casa Rai è ‘La Repubblica’: Tg1 e Tg2 sono andati in onda regolarmente, nonostante lo sciopero annunciato, grazie al boicottaggio del “sindacato di destra” Unirai.

Anche Rainews sta trasmettendo, proponendo principalmente servizi di Rai Sport.

Le parole di Usigrai sullo sciopero in Rai

Durante la conferenza stampa organizzata nella sede della Stampa Estera di Roma, il segretario Usigrai Daniele Macheda ha dichiarato: “Fuori i partiti dalla Rai. Bisogna fare una legge, forse ci aiuterà il Media Freedom Act, regolamento europeo che dice chiaramente che i servizi pubblici non devono avere il controllo dei governi. Oggi c’è un sistema pervasivo, serve la vicinanza di tutti”.

Lo stesso Macheda ha poi aggiunto: “Questo sciopero va oltre la Rai, ma è un problema di libertà di stampa e l’assetto informativo in Italia. Sono accadute cose di recente che non fanno sperare bene su come andranno le cose in Italia. La presidente del Consiglio ha il tempo di definire il servizio di Report su come si spendono i soldi pubblici per i centri migranti in Albania un linciaggio al premier albanese e al popolo albanese. Non ho sentito una parola dell’azienda in difesa del programma di Ranucci”.

Il segretario Usigrai ha anche detto: “I dati dello sciopero al momento non li conosciamo, la giornata è lunga. Vedremo domani quale sarà stato l’effetto. Il diritto di scioperare e non scioperare va tutelato per tutte e tutti, ma certamente è la prima volta che si vede una organizzazione che si definisce sindacale tentare di boicottare un’iniziativa sindacale“.

L’ironia di Fiorello sullo sciopero in Rai

Nel corso della puntata di lunedì del suo morning show ‘Viva Rai2!’, Fiorello ha parlato anche dello sciopero in Rai. Il popolare showman siciliano ha detto: “Il Governo nega qualsiasi forma di ingerenza. Lo confermerà oggi stesso il ministro Lollobrigida alla conduzione del Tg1”.