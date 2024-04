La foto di Ghali in pellegrinaggio alla Mecca per il Ramadan e le reazioni sui social

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Ghali in pellegrinaggio alla Mecca. Lui stesso lo ha reso noto postando una foto su Instagram in cui lo si vede vestito con la tunica bianca, simbolo dell’uguaglianza di tutti gli uomini dinanzi a Dio.

A far da sfondo le luci della Pietra Nera che è collocata al centro del cortile della grande moschea Masjod al-Haram.

Ramadan, Ghali alla Mecca in pellegrinaggio

Il cantante milanese quest’anno ha compiuto il pellegrinaggio nella città santa dei musulmani, il luogo in cui, secondo la religione, è nato il profeta islamico Maometto e in cui ogni anno, in occasione del Ramadan, vengono accolti milioni di fedeli che arrivano da tutto il mondo.

Fonte foto: ANSA

“Dove la politica strappa, gli artisti cuciono”

Un mese fa, ossia quando i musulmani che seguono le regole del Ramadan hanno iniziato a praticare il digiuno in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto, Ghali aveva postato un lungo messaggio sui social.

“Dove la politica strappa, gli artisti cuciono. Dove la politica alza i muri, gli artisti creano ponti. Ramadan Mubarak”, aveva scritto l’artista.

Poi aveva sottolineato la tanta amarezza provata verso gli artisti, alcuni personaggi del mondo della moda e gli attivisti dell’ultima ora “piegati dalla paura di essere tagliati fuori da qualcosa” e che quindi avevano deciso di “rimanere in silenzio di fronte al genocidio in Palestina“.

Lui invece si era schierato apertamente, anche dal palco di Sanremo, attirando su di sé polemiche e critiche, anche da parte di alcuni esponenti politici.

Le reazioni sui social

L’immagine che Ghali ha pubblicato dalla Mecca ha generato tantissime reazioni di solidarietà e ammirazione. “La fede è un dono. Io ne sono assolutamente priva ma sei bellissimo”, il messaggio di un utente. Qualcun altro aggiunge: “Un artista così apertamente musulmano é raro. Dio proteggilo non farlo cadere in tentazioni”.

E ancora: “Sembri proprio mega sereno, è bellissimo vederti così”; “Meraviglioso, il mio cantante preferito”.