Funerali Alberto Balocco, il ricordo della figlia Diletta: il video della commovente lettera

Alberto Balocco, l’imprenditore morto dopo essere stato colpito da un fulmine lo scorso 26 agosto, ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi familiari. Nel giorno dei funerali, che si sono tenuti lunedì 29 agosto, la figlia Diletta ha voluto esprimere con parole commoventi cosa ha rappresentato per lei e per tutti l’aver conosciuto il 56enne.

Funerali Alberto Balocco, il commovente ricordo della figlia Diletta

“Abbiamo avuto la fortuna di essere parte della tua esistenza e di averti avuto come padre, fratello, collega: la persona migliore che potessimo incontrare”: così Diletta Balocco ha voluto commemorare il papà deceduto sulle montagne nel Torinese.

La ventenne ha ricordato: “La fortuna è il sentimento che proviamo adesso, nonostante tutto. Resti il nostro motore, ovunque guardiamo vediamo te. Ci hai dato tutto e sei il nostro orgoglio. Tocca a noi ora dimostrati che possiamo fare tutto quello che ci hai insegnato”.

Un modo toccante e prezioso per ricordare la figura di un padre, di un imprenditore, di una persona che ha saputo seminare del bene in ogni ambito della propria vita, come hanno dimostrato le migliaia di persone che si sono recate ai funerali.

La figlia di Balocco al padre: “Ogni tuo gesto era pieno d’amore”

La figlia Diletta ha poi elencato tutti i motivi per cui, nonostante la perdita, lei e le persone vicine ad Alberto Balocco si sentono fortunate ad averlo conosciuto: “Perché dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti, non hai fatto altro che essere la nostra forza e motivazione”.

E ancora: “Perché ci hai amati con tutto il tuo essere e non hai mai perso nemmeno un’occasione per dimostrarcelo”, “perché tutti gli abbracci che ci hai dato, tutti i baci della buonanotte, le mani che ci stringevi accompagnandoci a scuola, le telefonate mentre tornavi a piedi dal lavoro, ogni tuo gesto era veramente pieno di amore”.

Diletta Balocco non potrà mai dimenticare il sorriso del padre, che sarà per i figli un “carburante” che li “porterà lontano”. “Ti amiamo follemente. Ti ameremo sempre“, ha concluso la giovane, con la voce tremante e piena di commozione.

Dario Tallone, sindaco di Fossano, ha commemorato anch’egli l’imprenditore scomparso: “Quando la vita di un uomo si spegne, rimane quello che ha seminato. Alberto ci ha lasciato la sua umanità, la sua generosità”.

Il sindaco di Fossano, Dario Tallone

La morte di Alberto Balocco

Alberto Balocco si trovava in vacanza nel comune di Pragelato, quando ha perso la vita. Nel mezzo di un’escursione in mountain bike insieme a un amico, entrambi sono stati colpiti da un fulmine che non ha lasciato scampo a nessuno dei due.

Nonostante l’arrivo dei soccorsi, allertati da un passante che ha visto i due corpi a terra, per Balocco e Davide Vigo non c’è stato nulla da fare.

Alberto Balocco ha lasciato la moglie Susy, i figli Diletta, Matteo e Gabriele.