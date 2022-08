Alberto Balocco muore colpito da un fulmine insieme a un amico: addio al noto imprenditore dei dolci

È stato colpito da un fulmine mentre era in mountain bike a Pragelato, sulle montagne a ovest di Torino: è morto così Alberto Balocco, 56 anni appena compiuti, imprenditore e ad dell’omonima e famosa industria dolciaria di Fossano, nel Cuneese. Lo riporta Ansa.

L’incidente

Balocco si trovava in vacanza nel Comune di Pragelato. Stava facendo una passeggiata in mountain bike in compagnia di un amico nella zona dell’Assietta, quando sono stati colpiti da un fulmine perdendo entrambi la vita. L’altra vittima è un 55enne originario di Torino e residente in Lussemburgo.

Come hanno riportato i tecnici del Soccorso Alpino, la chiamata di emergenza è arrivata nel primo pomeriggio da un passante che ha visto i due ciclisti a terra, esanimi, lungo la strada che conduce al rifugio.

Sul posto è stato inviato un mezzo del servizio di elisoccorso regionale, che è atterrato con molte difficoltà a causa delle condizioni meteo. L’equipe medica ha tentato delle manovre di rianimazione cardiocircolatoria, ma senza esito.

All’intervento hanno preso parte squadre a terra del Soccorso alpino e personale dei carabinieri.

Chi era Alberto Balocco

L’imprenditore era presidente e amministratore delegato dell’industria dolciaria fondata nel 1927 dal nonno Francesco Antonio Balocco ed ereditata dal padre Aldo.

Il presidente onorario dell’azienda, inventore del celebre panettone ‘Mandorlato’ e artefice della crescita della piccola pasticceria del papà, è morto lo scorso luglio a 91 anni.

Diplomato al Liceo Scientifico “Ancina” di Fossano, Alberto Balocco era ormai da anni alla guida dell’azienda di famiglia insieme alla sorella Alessandra.

L’industria dolciaria nota in tutto il Paese, specializzata non solo nella produzione di panettoni, ma anche di biscotti e altri prodotti da forno, a Fossano dà lavoro a 500 persone.

Balocco lascia la moglie Susy e i tre figli, Diletta, Matteo e Gabriele.

Il cordoglio

La notizia della tragica fatalità che ha messo fine alla vita di Alberto Balocco ha suscitato lo sgomento immediato della comunità fossanese.

“Apprendo della triste scomparsa di Alberto Balocco in un tragico incidente, una notizia che ci lascia senza parole – ha detto il sindaco del Comune in provincia di Cuneo, Dario Tallone. Un grande dolore per la comunità fossanese. Una preghiera per lui e un abbraccio alla famiglia”.

Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: “Siamo sconvolti da questa tragedia improvvisa – ha detto il governatore – che colpisce un amico, un imprenditore simbolo della nostra terra, che ha portato il Piemonte nelle case di tutto il mondo. Ci stringiamo in un fortissimo abbraccio alla famiglia di Alberto Balocco e a tutti i suoi cari”.