Fratelli D'Italia condannata per aver usato la foto di due papà contro la maternità surrogata: la cifra

Fratelli D’Italia dovrà risarcire due papà per aver utilizzato una loro foto nel corso di una campagna contro la maternità surrogata nel 2016. La condanna è arrivata dal tribunale di Roma e i due papà hanno vinto la loro battaglia grazie all’operato degli avvocati Michele Giarratano e Cathy La Torre dopo sette lunghi anni.

Maternità surrogata, Fratelli D’Italia condannata

Come riporta ‘L’Espresso’, il partito di Giorgia Meloni è stato condannato a risarcire due papà provenienti dal Canada per aver utilizzato senza averne diritto un’immagine che li ritraeva insieme al loro figlio nel corso di una campagna elettorale contro la maternità surrogata.

Il tribunale di Roma ha stabilito che l’utilizzo dell’immagine da parte di Fratelli D’Italia avrebbe “cagionato loro un danno” e ha condannato il partito a risarcire la coppia con più di 25 mila euro.

In un video diffuso sul web e riportato da ‘Ansa’, i due protagonisti ricordano quei giorni in cui scoprirono di essere oggetto di una campagna politica: “Ci siamo arrabbiati molto. È stato un affronto alla nostra famiglia e alla comunità gay che ci ha ferito e adesso possiamo dire invece che l’amore vince”.

La campagna di Fratelli D’Italia del 2016

Come ricorda ‘L’Espresso’, nel 2016 l’Italia era infiammata dal dibattito sulle unioni civili.

L’11 maggio fu approvato il ddl Cirinnà e gli elettori e i politici erano fortemente divisi sul tema LGBTQAI+ con ripetuti contrasti e continue rivendicazioni.

In quel contesto Fratelli D’Italia rispose con un manifesto recante la scritta: “Lui non potrà mai dire mamma, i diritti da difendere sono quelli del bambino”.

Al centro della grafica c’era una foto di due uomini, Frank e Rosario BJ Barone, che stringevano a sé il figlio appena dato alla luce da una donna tramite maternità surrogata.

La foto era stata scattata nel 2014 d Lindsay Foster per lanciare un messaggio chiaramente opposto, dove si promuoveva l’amore in tutte le sue sfumature.

Fratelli D’Italia, secondo le notizie, avrebbe utilizzato l’immagine senza chiedere l’autorizzazione né alla fotografa Lindsay Foster né ai soggetti ritratti.

Il tribunale ha condannato il partito per “il disagio per la diffusione di una immagine rivelatrice della loro intimità, la riprovazione espressa pubblicamente nei riguardi del loro stile di vita e della loro condizione familiare, il timore di essere oggetto di attenzione indesiderata nel caso si fossero recati in Italia”.

Il Pride Month e le polemiche

Con la revoca del patrocinio della Regione Lazio al Roma Pride di quest’anno, il Pride Month in Italia è motivo di polemiche.

A tal proposito la mattina di giovedì 8 giugno un ragazzo omosessuale ha subito un’aggressione verbale a Pavia da parte di un uomo che lo ha anche minacciato di morte.