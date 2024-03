Franco Califano e la canzone inedita Serenata recuperata da una cassetta grazie all'intelligenza artificiale

Presto potremo sentire una canzone inedita di Franco Califano: Serenata a Roma, questo il titolo, nasce da un importante lavoro di restauro digitale di un vecchio nastro per il quale è stato fondamentale l’apporto dell’intelligenza artificiale. Nessuna sostituzione della voce naturale del Califfo, come si può pensare: l’AI è stata impiegata per estrarla, piuttosto, senza compromettere la qualità dell’audio.

Presto fuori una canzone inedita di Franco Califano: Serenata a Roma

‘Serenata a Roma’ sarà fuori sabato 30 marzo nell’edizione su vinile a 45 giri. Una data non certo casuale, visto che il cantautore ci ha lasciati proprio il 30 marzo 2013 per un arresto cardiaco nella sua residenza ad Acilia. Per chi è impaziente, invece, la canzone inedita uscirà il 29 marzo su tutte le piattaforme di streaming musicale.

Il brano è risultato di un’imponente opera di restauro fortemente voluta dal compositore Frank Del Giudice con la collaborazione del produttore Alberto Zeppieri. Tutto è partito da un’audiocassetta degli anni ’80, un provino, sulla quale il Califfo aveva registrato la sua voce mentre si trovava in casa. Fino ad oggi, il nastro è stato custodito gelosamente da Del Giudice.

Fonte foto: ANSA La voce di Franco Califano ritorna con una canzone inedita: ‘Serenata a Roma’ è stata recuperata grazie all’intelligenza artificiale

Il brano verrà distribuito dall’etichetta Azzurra Music. Il lavoro ha richiesto, oltre all’isolamento della voce originale del cantautore, anche la ricostruzione delle frasi e delle parti mancanti attraverso la lettura degli spartiti.

In questo modo il restauro ha restituito la voce naturale di Franco Califano, oggi grande assente nella musica italiana e che, addirittura, già nei primi anni ’80 dedicava parole malinconiche a Sandra Milo, che ci ha lasciati di recente. Profetico anche nell’epitaffio che aveva richiesto per la sua lapide: “Non escludo il ritorno”. Ecco, infatti, il suo ritorno con un brano inedito.

Califano come i Beatles

Non è un caso se la tecnologia utilizzata per riportare in vita la voce di Califano ricordi ‘Now and then‘, la canzone dei Beatles rimasta inedita fino al 2023. Si tratta, sostanzialmente, della stessa strategia.

‘Now and then’, terzo inedito dei Fab Four dopo lo scioglimento, è stata ottenuta da una vecchia registrazione di John Lennon che Yoko Ono consegnò a Paul McCartney dopo la morte del marito. Da quei nastri vennero fuori ‘Free as a bird e ‘Real love‘, ma l’audio di ‘Now and then’ era troppo compromesso e nei primi anni ’90, quando uscirono le raccolte ‘Anthology’, l’ingegneria del suono non era ancora evoluta come lo sarebbe stata trent’anni più tardi.

Con la nuova tecnologia sviluppata dal regista Peter Jackson per il docufilm ‘Get Back’, tuttavia, tutto divenne possibile: con un sistema di apprendimento dell’intelligenza artificiale fu possibile estrarre la voce di Lennon e separarla dal pianoforte senza compromettere la qualità.

Il progetto Sarò Franco

‘Sarò Franco’ è un progetto che riporta in vita il cantautore attraverso brani inediti fino ad ora. Il Volume 1 è uscito il 14 settembre 2023 ed è una raccolta di più brani rimasti nel cassetto, canzoni scritte durante gli anni milanesi del Califfo che in quel periodo visse una full immersion nella musica insieme a Frank Del Giudice. Nato da una proposta del produttore Alberto Zeppieri, ‘Sarò Franco’ è forte della partecipazione di tanti artisti che hanno ridato voce a quelle canzoni che Califano aveva scelto di tenere per sé.

Con la direzione artistica di grandi nomi come Morgan, Federico Zampaglione, Grazia Di Michele e Franco Simone, le tracce hanno le voci dei Tiromancino, Amedeo Minghi, Patty Pravo e tanti altri. Il Volume 2, che contiene la canzone inedita ‘Serenata a Roma’, sarà presto disponibile.