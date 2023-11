Uscita Now and Then l'ultima canzone dei Beatles: dove si può ascoltare la voce di John Lennon (grazie all'AI)

‘Now and Then‘ è finalmente fuori: il 2 novembre 2023 verrà ricordato per sempre come il giorno in cui il mondo intero ha potuto ascoltare la nuova, l’ultima, canzone dei Beatles. Il merito è tutto della pazienza e del tempo, e certamente dell’innovazione tecnologica. La storia di ‘Now and Then’ ha due inizi, uno nel 1978 e uno nel 1994. Qual è il ruolo dell’intelligenza artificiale? Non quello che tanti hanno creduto, e per questo prima del lancio del brano gli stessi Ringo Starr e Paul McCartney si sono trovati più volte a fare chiarezza.

Now and Then, tutta la storia

Quella di ‘Now and Then‘ è una storia del tutto simile a quella di ‘Free as a Bird’ e ‘Real Love’. Tutto nasce da un nastro registrato da John Lennon nel 1978 nel suo appartamento del Dakota Building di New York, lo stesso di fronte al quale l’8 dicembre 1980 incontrò la morte sotto i colpi di pistola di Mark David Chapman.

Nel 1978 John Lennon si era preso una lunga pausa dalla musica per poter accudire il piccolo Sean. Lo stesso figlio d’arte ha spiegato che, tuttavia, sebbene il padre si tenesse lontano da studi di registrazione e concerti, in casa sedeva spesso al piano e imbracciava ogni giorno la chitarra.

Fonte foto: Getty John Lennon registrò Now and Then al pianoforte nel 1978. Nel 1994 Yoko Ono consegnò il nastro a George Harrison

In una di quelle giornate registrò dei brani al pianoforte: tra questi c’erano proprio ‘Free as a Bird’, ‘Real Love’ e ‘Now and Then’.

Se dal 1969 Paul McCartney scongiurò l’eventualità di un futuro nei Beatles, la morte di John Lennon nel 1980 spense per sempre tale possibilità.

Nel 1994, miracolosamente, fu proprio John a stabilire che i Beatles avessero ancora qualcosa da sfornare. Così Yoko Ono telefonò a George Harrison e gli disse di avere per lui un nastro con delle demo registrare con piano e voce da John.

Nel 1995 uscì ‘Anthology 1’ con ‘Free as a Bird’, nel 1996 toccò ad ‘Anthology 2’ che includeva ‘Real Love’. Per recuperare quelle vecchie incisioni di John Lennon, i Beatles superstiti ripulirono l’audio grezzo del nastro e furono in grado di “suonare” per accompagnare la voce del grande assente con i loro strumenti e i cori.

Per ‘Now and Then’, tuttavia, le cose erano più complicate: l’audio del nastro era troppo compromesso per separare la voce di John dal pianoforte, per cui i restanti Fab Four riuscirono a malapena a incidere la traccia di chitarra di George Harrison.

Il progetto fu accantonato. Nel 2001 morì George, e Paul e Ringo si ritrovarono con la grande responsabilità di portare a termine il lavoro.

Il ruolo dell’AI nell’ultima canzone dei Beatles

Sentire parlare di intelligenza artificiale applicata sui Beatles ha fatto storcere parecchi nasi e ha scatenato tonnellate di proteste social, ma il dubbio è presto chiarito.

Nel 2021, durante la produzione del film ‘The Beatles: Get Back’, il regista Peter Jackson e la WingNut Films hanno sviluppato la tecnologia audio MAL, usata per separare i vari elementi di una traccia audio e poterli remixare nuovamente.

Si è trattato, quindi, di applicare un processo di apprendimento automatico detto ‘machine learning‘ e che ha portato anche alla realizzazione del nuovo mix dell’album ‘Revolver‘ dai nastri originali del 1966.

Quindi, qual è stato il ruolo dell’AI? Come specificato da Paul McCartney e come appena spiegato, nessun suono e nessuna voce sono stati generati dall’AI, che è stata applicata soltanto per separare la voce di John Lennon da quella del pianoforte.

Così facendo, i Beatles sono stati in grado di ottenere la voce di John pulita e restaurata, di recuperare e perfezionare la traccia del pianoforte e, finalmente, registrare la loro parte.

Dove ascoltare Now and Then

Now and Then è uscita alle 14 in tutto il mondo su tutte le piattaforme di streaming digitale, da YouTube a Apple Music, comprese Spotify e Amazon Music.

Su YouTube, inoltre, è disponibile il documentario di 12 minuti del regista Oliver Murray “Now and Then – The Last Beatles Song’ che spiega tutto il processo che ha portato alla realizzazione del nuovo brano dei Beatles.