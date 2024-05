Frana catastrofica provoca circa 670 morti in Papa Nuova Guinea: disastro anche per il bestiame e i raccolti

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragedia immane in Papa Nuova Guinea. Una devastante frana ha completamente raso al suolo un intero villaggio. Si stima che i morti siano circa 670.

“Ci sono circa 150 case sepolte e si stima che 670 persone siano morte”, ha reso noto Serhan Aktoprak, un funzionario dell’agenzia Onu per l’immigrazione con sede a a Port Moresby. La catastrofe è avvenuta sugli altopiani di Enga, nel nord dell’isola nel Pacifico sud-occidentale.

Da quanto sta emergendo, sta trovando parecchie difficoltà anche il personale di soccorso che sta cercando di raggiungere la zona colpita dal disastro.

Fonte foto: ANSA - Un’immagine della zona colpita (credits: International Organization for Migration)

In particolare, sono difficoltosi i servizi di emergenza presenti nelle vicinanze dell’area in cui si è verificata la tragedia in quanto sono ostacolati dal terreno accidentato e dai danni che le strade principali hanno subito.

Alcune zone dell’area interessata sono accessibili solo tramite via aerea, dunque con gli elicotteri.

Frana causata dalle piogge delle ultime settimane

Le cause della frana, con tutta probabilità, sono da ricercare nelle forti e intense piogge che si sono abbattute nelle ultime settimane sull’area colpita.

Oltre al drammatico bilancio delle circa 670 vite umane spezzate, c’è quello altrettanto tragico del bestiame deceduto, dei raccolti distrutti e della compromissione delle fonti di acqua pulita.

Si teme per altri villaggi presenti nella zona

Nella zona dove si è verificata la frana dimorano quasi 4mila individui, ma secondo le prime informazioni diffuse dall’Onu il numero delle persone colpite dalla sventura è “sicuramente più alto” a causa dell’afflusso di gente in fuga dai conflitti tribali nelle aree vicine.

Si teme inoltre che anche altri villaggi che si trovano nella zona montagnosa potrebbero essere a rischio.