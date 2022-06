Frana ad Amalfi, collassano alcuni terrazzamenti: la situazione, non ci sono feriti

Paura quest’oggi, martedì 7 giugno 2022, ad Amalfi dove alcuni terrazzamenti sono franati da un’altezza di circa quaranta metri. L’incidente è avvenuto nei pressi della diga foranea del porto poco dopo le 13 e al momento, secondo le prime informazioni, sembrerebbero non essere state coinvolte persone.

Frana ad Amalfi, la situazione

Stando ad una prima ricostruzione, sarebbero collassati dei vecchi terrazzamenti costruiti con muri a secco a strapiombo sulla roccia.

Il materiale franoso è finito in mare e ha creato una grande chiazza marrone nello specchio d’acqua antistante l’area del crollo. Tante le persone accorse, ma fortunatamente al momento del crollo nessuno si trovava sotto la zona coinvolta e dunque non ci sarebbero feriti.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono messi al lavoro per mettere in sicurezza la zona.

In via precauzionale è stato disposto in quel tratto di strada statale il senso di marcia alternato per evitare il transito dei bus sul lato mare in attesa di verifiche da parte dell’Anas. Stando a quanto si apprende la situazione è comunque sotto controllo.

Amalfi, bella ma fragile

Il pensiero degli amalfitani, una volta appresa la notizia del crollo, è andato inevitabilmente alla frana del 2 febbraio 2021 a circa 200 metri in linea d’aria da questa. Proprio nel centro abitato un crollo infatti interessò una delle arterie di ingresso al centro costiero, spezzando in due la città.

L’area oggi interessata dovrebbe fare parte di una proprietà privata, una discesa a mare dove pare fossero in corso dei lavori. L’ennesimo caso dunque di cedimento in una terra fantastica scelta da migliaia di turisti ogni estate per passare le vacanza, ma dall’equilibrio fragilissimo.