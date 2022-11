Daniele suicida a Forlì dopo aver scoperto di chattare con un uomo di 64 anni: credeva fosse una ragazza di 20

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Si è suicidato a 24 anni dopo aver scoperto che la relazione avviata via chat con una 20enne era una menzogna e che la Irene con la quale parlava anche di matrimonio e figli era in realtà un uomo di 64 anni. È la storia di Daniele, morto impiccato in casa a Forlì il 23 settembre 2021. A denunciare il fatto sono i genitori, che stanno lottando per ottenere giustizia.

Daniele morto suicida a 24 anni

A raccontare la vicenda di Daniele è stata la famiglia del ragazzo, che si è rivolta alla trasmissione televisiva Le Iene dopo che la Procura di Forlì ha chiesto l’archiviazione sul caso per l’ipotesi di morte come conseguenza di altro delitto.

Il giovane, che dopo il diploma da geometra lavorava nell’impresa edile del padre, si è tolto la vita lo scorso anno, il 23 settembre 2021. Si è impiccato nella soffitta di casa, disperato dopo aver scoperto che la relazione che portava avanti da circa un anno con una ragazza era inesistente.

E lasciando una commovente lettera di addio alla famiglia: “Non ve l’ho mai detto, ma vi voglio un mondo bene”.

La storia dell’amore virtuale

Come raccontato nel corso di un servizio de Le Iene andato in onda martedì 1 novembre su Italia 1, Daniele aveva intrecciato una relazione virtuale con una ragazza di 20 anni, Irene, poi risultata inventata.

Una bellissima ragazza, stando alle foto del profilo WhatsApp e che inviava al giovane. Come si è poi scoperto, si trattava di foto rubate dai profili social di una modella.

I familiari di Daniele hanno denunciato il 64enne ai carabinieri

Con questa fantomatica Irene il giovane ha portato avanti una relazione, esclusivamente virtuale, per circa un anno, durante il quale si sono scambiati oltre 8mila messaggi. Con la ragazza Daniele parlava anche di matrimonio e di avere dei figli.

Poi la fine del sogno, quando il giovane si imbatte nelle foto della “sua” Irene su un sito. Chiede spiegazioni alla ragazza e le fa balenare i suoi propositi suicidari sospettando di essere stato raggirato. Il 64enne che si spacciava per Irene tronca la relazione e sparisce.

Denunciato il 64enne

Dopo la tragedia, la famiglia del 24enne scopre la falsa relazione, il raggiro che ha fatto cadere il loro figlio nella disperazione. Risalgono all’identità dell’uomo che chattava con Daniele, un 64enne di Forlimpopoli, e lo denunciano ai carabinieri.

Al termine delle indagini però la Procura di Forlì ha archiviato l’ipotesi di reato inizialmente formulata, morte come conseguenza di un altro reato (articolo 586 del codice penale). Contestando solo il reato di sostituzione di persona, per il quale il 64enne è stato condannato con una sanzione di 825 euro.

Una decisione che non va giù ai familiari di Daniele, che attraverso i propri legali hanno presentato opposizione alla richiesta di archiviazione della Procura.

Il 64enne: “Era uno scherzo”

“Se quel ragazzo era uno squilibrato che colpa ne ho io”. Così il 64enne che si spacciava per Irene si è difeso parlando al microfono dell’inviato delle Iene Matteo Viviani. “Era uno scherzo… Non volevo che finisse così”, ha aggiunto l’uomo.

Ma come ricorda l’avvocatessa Sabrina Mancini, legale della famiglia del 24enne, “Daniele gli aveva detto che voleva suicidarsi, ma a nostro parere l’indagato non ha fatto nulla per evitare questa tragedia”.