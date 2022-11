Follia in Turchia: tifoso spacca la bandierina del corner in testa al portiere (video)

Follia in Turchia nel corso di una partita di calcio della seconda serie. Durante il match che ha visto fronteggiarsi Goztepe-Altay, sfida valida per la quindicesima giornata del campionato, il clima era molto teso.

A un certo punto la situazione è degenerata e un uomo ha spaccato in testa al portiere della squadra ospite la bandierina del corner.

Il video dell’aggressione, vittima il portiere

Dagli spalti sono stati lanciati petardi verso i sostenitori del Goztepe. Alcuni di loro sono rimasti gravemente feriti. Per il trambusto e la violenza in tribuna, il gioco è stato sospeso. Decisione presa anche per velocizzare i soccorsi.

Sono state fatte entrare in campo due ambulanze, quando, improvvisamente, un tifoso ha fatto invasione e si è lanciato in una lunga corsa, puntando il portiere dell’Altay.

Tra le mani l’asta della bandierina del corner. Il giocatore, che era voltato di spalle e stava parlando con un altro atleta, non si è minimamente reso conto dell’imboscata.

Il momento dell’aggressione

Il tifoso, raggiunto il portiere, lo ha colpito per due volte e con tutta la forza, con la bandierina. Il calciatore si è portato le mani sul capo, stordito e disorientato dall’accaduto. Le persone che gli erano vicine sono poi riuscite a immobilizzare l’aggressore e a fermare la sua illogica furia.

Il video virale sui social: sdegno e sconcerto

Il filmato è divenuto virale in un amen sui social, provocando sdegno e sconcerto. Tantissimi coloro che hanno espresso e stanno esprimendo sostegno e vicinanza al tesserato dell’Altay.