Filomena La Montagna morta investita dall'auto a Casalnuovo vicino Napoli: non aveva tirato il freno a mano

Nella mattinata di martedì 10 ottobre si è verificata una tragedia a Casalnuovo, nella provincia di Napoli: una giovane donna di 40 anni è morta schiacciata dalla sua stessa automobile.

Cosa è successo a Casalnuovo

Probabilmente, la giovane donna che ha perso la vita a Casalnuovo è deceduta a causa di una disattenzione fatale: secondo la ricostruzione dei fatti riportata dal ‘Corriere della Sera’, avrebbe dimenticato di tirare il freno a mano e l’automobile, parcheggiata in pendenza, l’avrebbe schiacciata.

La donna avrebbe parcheggiato l’automobile in via Strettola a Casalnuovo per recarci alla parafarmacia di Corso Umberto I, ma si sarebbe dimenticata di attivare il freno a mano. L’automobile, essendo parcheggiata in pendenza, sarebbe indietreggiata e lei, presa dal panico, avrebbe tentato di fermarla con le sue stesse mani, rimanendo schiacciata tra la sua vettura (una Fiat 500X) e quella parcheggiata dietro.

Fonte foto: Tuttocittà.it La tragedia è avvenuta a Casalnuovo di Napoli, in Campania, nella mattinata di martedì 10 ottobre.

I soccorsi

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia Municipale guidata dal comandante Pasquale Pugliese e il personale del 118.

L’intervento dei medici, purtroppo, non è servita a nulla: la donna ha riportato un’emorragia a causa dello schiacciamento degli organi interni.

Chi è la donna deceduta a Casalnuovo

Stando a quanto riferito dal ‘Corriere della Sera’, la giovane donna deceduta a Casalnuovo è Filomena La Montagna, di Somma Vesuviana. Lavorava da un mese alla parafarmacia di Corso Umberto I dove era diretta nella mattinata di martedì 10 ottobre.

Filomena si era sposata da poco. Lascia una figlia di due anni e mezzo.