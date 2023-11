Fagiolini Demeter ritirati dai supermercati, rischio presenza di frammenti di vetro: richiamati dal Ministero

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Possibili frammenti di vetro all’interno dei vasetti, per questo il Ministero della Salute ha disposto il richiamo dei fagiolini del marchio ‘Demeter’. La nota è presente sul sito istituzionale del Ministero con l’indicazione specifica dei lotti interessati dal provvedimento.

Richiamati i fagiolini Demeter, il motivo

Nella nota pubblicata dal Ministero si legge che i fagiolini Demeter prodotti dalla Machandel sono richiamati per “possibile presenza di frammenti di vetro” all’interno dei vasetti.

Per questo motivo il Ministero consiglia di “controllare il prodotto acquistato e le scorte in casa” e verificare se corrispondono ai lotti interessati dal richiamo.

Ancora, nella nota si consiglia di non consumare il prodotto e “riportarlo al proprio negoziante che provvederà a sostituirlo o rimborsarlo oltre che a chiarire eventuali dubbi”.

Il prodotto proviene da uno stabilimento con sede in Olanda.

I lotti interessati

Il richiamo interessa i lotti dal LB121230.48000 al LB121230.53000, in confezioni da 340 grammi con scadenza al 31 dicembre 2016.

I fagiolini Demeter provengono dallo stabilimento di Haulerwijk, Olanda, sito in Turfsteker 6, 8433 HT.

Gli altri richiami recenti del Ministero della Salute

Recentemente il Ministero è intervenuto per ritirare altri prodotti a vario titolo e per diversi motivi.

Uno di questi ha interessato il provolone Valpadana per sospetta presenza di Listeria Monocytogenes. Il richiamo, come nel caso dei fagiolini Demeter, è stato a scopo cautelativo e nel caso del provolone riguardava un singolo lotto.

Lo stesso discorso era valso per una confezione di salame novellino prodotto dalle Fattorie Novella Sentieri, con il consiglio di non consumarlo e dunque di riconsegnarlo presso il punto vendita dove era stato fatto l’acquisto per chiedere un rimborso o una sostituzione e segnalare il problema.

Per una confezione di vitello tonnato erano stati richiamati ben due lotti.

Nel caso dei fagiolini Demeter, tuttavia, non è dato sapere in che modo i frammenti di vetro possano essere finiti dentro i vasetti, né se ci siano state conseguenze dal consumo dei lotti interessati.

Per il momento, fortunatamente, non ci sono notizie a riguardo né si segnalano casi di ospedalizzazione per gli esempi appena riportati.