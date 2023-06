Elezioni in Grecia: vince il centrodestra, maggioranza assoluta in parlamento per Mitsotakis, battuto Tsipras

Forse ti può interessare

SeaWatch sul sottomarino disperso: "Impegno per salvare 5 ricchi, non per 700 poveri naufragati in Grecia"

L'Ong SeaWatch interviene sul sottomarino disperso: lo stesso impegno per le ricerche non è stato profuso per i 700 migranti del naufragio in Grecia