Elezioni in Grecia, vince il partito conservatore del premier uscente Kyriakos Mitsotakis: sconfitto Tsipras

Con oltre il 41% dei voti, alle elezioni politiche in Grecia si profila la netta vittoria del premier uscente Kyriakos Mitsotakis, a capo del partito conservatore di Nea Dimokratia. Sconfitta la sinistra dell’ex premier Tsipras, con un distacco di oltre 20 punti percentuali.

La vittoria del premier uscente

Il primo ministro conservatore greco Kyriakos Mitsotakis ha vinto le elezioni nazionali, definendo la grande vittoria del suo partito come un “terremoto politico”.

Fonti del suo partito, riferisce l’agenzia Ansa, hanno subito chiarito che Mitsotakis intende rinunciare a un mandato esplorativo per ripresentarsi al voto il 25 giugno, con un sistema elettorale che gli può garantire una più sicura maggioranza.

I risultati delle elezioni

Il partito del premier raccoglierebbe circa 41% dei voti, conquistando cinque seggi in meno rispetto alla maggioranza assoluta necessaria in parlamento per governare da soli (145 seggi). Sconfitto Alexis Tsipras, che si è fermato al 20%, raccogliendo così un risultato sotto le aspettative.

“Le lotte hanno sia vittorie che sconfitte”, ha dichiarato Tsipras commentando la sconfitta. Il leader dell’opposizione greca ha voluto sottolineare che “il ciclo elettorale non è finito”, riferendosi alle probabili elezioni che verranno indette a fine giugno.

La terza forza politica in Grecia si conferma il partito socialista di Pasok, con il leader Nikos Androulakis che raccoglie tra l’11,5% e il 12,5%, mentre la forza politica dell’ex ministro delle Finanze, Yanis Varoufakis, con il 2,4%, rischia di non entrare in parlamento.

Fonte foto: ANSA Netta sconfitta per la sinistra Tsipras

“Il popolo ha scelto una Grecia gestita da un governo di maggioranza e da Nuova Democrazia senza l’aiuto di altri”, ha detto il premier uscente.

Le congratulazioni di Tajani

Gli esponenti del governo Meloni si sono congratulati con il vincitore delle elezioni in Grecia. Il successo elettorale del premier della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, “è importante per continuare ad affrontare insieme le sfide europee” sottolinea su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, congratulandosi con il leader di Nuova Democrazia per la vittoria.

“I cittadini greci hanno premiato il lavoro fatto al governo. Un successo elettorale importante per continuare ad affrontare insieme le sfide europee, a cominciare da quelle nel Mediterraneo, nel solco della famiglia del Partito popolare europeo”, ha scritto il titolare della Farnesina.

Il governo del premier uscente era finito sotto accusa per via del disastro del 2 marzo 2023 nel quale sono morte 57 persone quando un treno passeggeri con più di 350 persone a bordo si è scontrato con un treno merci sullo stesso binario nella Grecia centrale.

Nei giorni successivi, circa 10.000 studenti, ferrovieri e gruppi affiliati a partiti di sinistra si sono riuniti in piazza Syntagma ad Atene per esprimere cordoglio e per chiedere migliori standard di sicurezza sulla rete ferroviaria.