È morto a 73 anni Tom Verlaine, chitarrista e cantautore leader dei Television, iconico gruppo punk

Si è spento a 73 anni Thomas Miller, vero nome di Tom Verlaine, chitarrista, cantante e compositore statunitense, conosciuto soprattutto come leader dei Television, band iconica che ha segnato un punto di svolta tra il punk e la new wave.

Tom Verlaine e i Television

I Television sono state una delle band più influenti della scena punk rock di New York degli anni ’70, nonostante un successo commerciale non particolarmente degno di nota e lo scioglimento dopo appena due album.

Già nell’album di debutto però, Marquee Moon, Verlaine aveva lasciato intendere di non essere il “solito” chitarrista punk rock americano che poteva essere ascoltato ovunque.

Fonte foto: ANSA Tom Verlaine suona al Primavera Sound Music Festival di Porto, Portogallo, nel 2014

Il suo modo di suonare la chitarra, le sue improvvisazioni e le esplorazioni musicali, unite alla poetica dei suoi testi, lo hanno reso una figura trasversale ai generi musicali, capace di affascinare intere generazioni di chitarristi.

Dopo i Television

Verlaine, che ha scelto il suo nome ispirandosi al poeta francese Paul Verlaine, grazie anche ai suoi studi di musica classica e alla sua passione per il jazz, ha donato alla band un suono unico, capace di distanziarsi dal punk dei Ramones e di precorrere la via della New Wave, che avrebbe poi portato a gruppi come i Talking Heads.

In seguito allo scioglimento dei Television, che aveva fondato insieme all’amico di scuola Richard Meyers, poi chiamatosi Richard Hell, Verlaine ha continuato a lavorare come solista, apparendo occasionalmente nelle reunion della sua vecchia band.

Come scrisse Robert Palmer in una recensione apparsa sul New York Times sul finire degli anni ’90, “Tom Verlaine è il chitarrista da menzionare in questi giorni se sei un giovane rocker con qualche pretesa di intelligenza e originalità”.

La morte di Verlaine

Tom Verlaine, che ha pubblicato il suo ultimo lavoro nel 2006, si è spento a Manhattan sabato 28 gennaio 2023, all’età di 73 anni.

L’annuncio della sua morte è stato dato da Jesse Paris Smith, figlia della poetessa e musicista Patti Smith, con la quale Verlaine ebbe un lungo sodalizio sentimentale.

Le cause della morte non sono state rese notte, con il messaggio che si limita a specificare che Verlaine è morto “dopo una breve malattia”.