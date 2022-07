È morta Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente Usa Donald. Nel 2008 il matrimonio con Rubicondi

Ivana Trump, prima moglie dell’ex presidente Usa Donald Trump, è morta. La notizia è stata confermata dalla famiglia e lo stesso ex presidente ha rilasciato una dichiarazione. Ivana Trump aveva 73 anni, è stata sposata con Donald dal 1977 al 1992 e dal matrimonio sono nati tre figli. “Donald Jr., Ivanka e Eric erano il suo orgoglio e la sua gioia”, ha commentato Donald Trump su Truth Social.

La storia di Ivana Trump partita dalla Cecoslovacchia

Nata Ivana Zelníčková in Cecoslovacchia, la modella è diventata famosa negli Usa nel 1977 dopo il matrimonio con Donald, all’epoca magnate dell’edilizia che poi diventerà il 45esimo presidente degli Stati Uniti.

Prima del matrimonio con Trump, Ivana era stata sposata con il comico austriaco Alfred Winklmayr. Dopo la fine del matrimonio con Donald Trump, risalente al 1992, nel 1995 Ivana era convolata a notte con l’imprenditore italoamericano Riccardo Mazzucchelli.

Il matrimonio di Ivana Trump con Rossano Rubicondi

Nel 2008 il quarto matrimonio con l’italiano Rossano Rubicondi. L’allora 59enne Ivana Trump aveva sposato il 36enne italiano nel corso di una sontuosa cerimonia con 400 invitati ospitata nella tenuta di Mar-a-lago, di proprietà di Donald.

La figlia Ivanka era stata la damigella d’onore. Rossano Rubicondi è scomparso nel 2001 a 49 anni a causa di una grave malattia.

Nel suo messaggio su Truth Social, Donald Trump ha parlato della ex moglie come di una donna “meravigliosa, bellissima e straordinaria, che ha condotto una vita fantastica e ispiratrice”.

Fonte foto: ANSA Ivana Trump insieme all’ex marito Rossano Rubicondi nel 2008

Ivana Trump morta per un arresto cardiaco

Secondo quanto riportato da Abc News, Ivana Trump sarebbe morta a causa di un arresto cardiaco. La donna è stata colta dal malore mentre si trovava nel suo appartamento di New York, nell’Upper East Side.

Ivana Trump ha lavorato per anni nell’impero degli affari di Trump come dirigente. È stata nominata CEO del Trump’s Castle ad Atlantic City e ha aiutato a progettare gli interni per il Grand Hyatt Hotel e la Trump Tower.

È anche autrice di numerosi libri di successo e ha creato la sua linea di abbigliamento.