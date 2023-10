Duro scontro tra Salvini e la ministra spagnola Irene Montero su Israele e Hamas: botta e risposta via social

Duro battibecco via social tra il vicepremier italiano e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini e Irene Montero, ministra spagnola dell’Uguaglianza. Al centro del diverbio, la guerra tra Israele e Hamas.

Lo scontro su “X”

“Not in our name”, ha scritto la ministra del governo Sanchez, Irene Montero, su X (ex Twitter), postando una foto tra la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, e il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

Matteo Salvini ha commentato il post in maniera polemica: “Prima ancora di provare a nascere, il (forse) nuovo governo socialista spagnolo già litiga su Hamas e Israele, con la ministra dell’Uguaglianza (!) contraria all’unità contro il terrorismo islamico…“.

La replica della ministra spagnola

La ministra spagnola ha replicato a Salvini, affermando: “Vicepresidente, sta legittimando le violazioni del diritto penale internazionale, come le punizioni collettive, e difendendo l’impunità per i crimini di guerra?” ha scritto Montero “L’Europa – ha aggiunto la ministra del governo Sanchez – è nata dalla vittoria dell’antifascismo sui genocidi“. Come riferito dall’agenzia Adnkronos, rispetto alla situazione a Gaza, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha affermato che il suo Paese “ama la pace e condanna l’attacco terroristico di Hamas in Israele, chiedendo il rilascio urgente degli ostaggi”. Vicepresidente, ¿está usted legitimando las violaciones del derecho penal internacional, como los castigos colectivos, y defendiendo la impunidad de los crímenes de guerra? Europa nació de la victoria antifascista sobre los genocidas https://t.co/22knaUPwdV — Irene Montero (@IreneMontero) October 15, 2023

Podemos: “Governo italiano fascista”

Al dibattito tra Salvini e Montero si è poi aggiunto anche il fondatore del partito della sinistra radicale spagnola, Podemos, Pablo Iglesias: “In Spagna ci sono ancora membri del governo che difendono i diritti umani, la legalità internazionale e il diritto all’esistenza della Palestina” ha twittato in difesa di Irene Montero.

“Mentre in Italia – ha sottolineato Iglesias – c’è un governo con fascisti e ridicoli codardi come te. Ti auguro il meglio”, scrive Iglesias postando uno foto di Salvini a Mosca con la maglia di Vladimir Putin.

La posizione di Sanchez su Israele e Hamas

Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha sottolineato su X che, “sebbene Israele abbia il diritto di difendersi, ciò dovrebbe avvenire nel rispetto del diritto internazionale umanitario, che non autorizza l’evacuazione dei palestinesi. Il conflitto potrà essere risolto solo con il riconoscimento di due Stati”. Nella giornata di venerdì 13 ottobre, con i colloqui con i baschi di Bildu e i catalani di Junts, il presidente del consiglio incaricato, Pedro Sánchez, ha chiuso il suo giro di consultazioni per cercare di formare un governo. Al centro del negoziato, com’è noto, la concessione dell’amnistia all’ala radicale catalana.