Due incendi in Alta Val di Vara a La Spezia causati dai fulmini per il maltempo: intervengono i Canadair

Fulmini e incendi. In Liguria, Alta Val di Vara, una tempesta ha causato due incendi a causa delle scariche elettriche che si sono abbattute sul territorio. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con gli aerei Canadair per domare le fiamme.

Gli incendi in Liguria

Durante la mattinata di lunedì nei territori dei comuni di Rocchetta Vara e Zignago, in provincia di La Spezia, Alta Val di Vara, sono scoppiati due grossi incendi che hanno interessato i boschi circostanti.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ‘ANSA’, la causa dietro ai roghi sarebbe una tempesta di fulmini che in quelle ore si è abbattuta sull’entroterra spezzino, parte del maltempo che interessa da una settimana il Nord Italia.

Fonte foto: Tuttocittà La zona dove sono scoppiati gli incendi

Il sindaco di Rocchetta Vara Roberto Canata ha dichiarato che la zona interessata sarebbe quella di Monte Nero, un’area priva di strade e non abitata. I danni sarebbero quindi limitati alla vegetazione andata in fiamme e non sarebbero rimaste coinvolte persone o cose.

Il maltempo nel Nord Italia

Da una settimana il caldo estremo che ha attanagliato il Nord Italia fin dagli inizi di luglio ha lasciato posto a una instabilità che comporta fenomeni temporaleschi anche estremi.

Fino ad ora l’area più colpita è stata il Veneto, dove una grandinata ha causato danni ai muri e ai tetti delle case e ai pannelli fotovoltaici, oltre a causare più di 100 feriti.

I Canadair e gli interventi dei vigili del fuoco

Anche se i due incendi scoppiati in Alta Val di Vara non hanno danneggiato abitazioni né causato feriti, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme.

L’assenza di strade sul territorio interessato ha costretto la Regione Liguria a disporre l’utilizzo di un elicottero del servizio antincendio boschivo e di un aereo Canadair, in modo da fermare il fuoco che avanzava nella vegetazione.

Hanno partecipato alle operazioni i vigili del fuoco del comando provinciale e uomini dei distaccamenti di Levanto e Brugnato, per le operazioni di terra. Nel pomeriggio il fumo che proveniva dalla valle sarebbe sparito, segnalando che l’incendio era ormai sotto controllo.