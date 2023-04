Due donne ferite nell'incidente sulla statale a Chatillon: una era incastrata tra le lamiere, traffico in tilt

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Incidente stradale nel pomeriggio a Chatillon, in Valle d’Aosta. Due le auto coinvolte che si sono scontrate lungo la strada statale 26, una delle due vetture si è ribaltata dopo l’impatto. Un’automobilista è rimasta incastrata nell’abitacolo, per estrarla dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Due le donne rimaste ferite e trasportate in ospedale.

Incidente sulla statale a Chatillon

L’incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di martedì 4 aprile, verso le 16.30, lungo la strada statale 26 nel tratto che attraversa il comune di Chatillon, in provincia di Aosta.

A scontrarsi, per cause ancora da accertare, sono state due auto condotte da due donne, come riporta Aosta Sera. Dopo il violento impatto una delle due vetture è finita col ribaltarsi in mezzo alla carreggiata.

Due donne ferite

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti mezzi e personale del 118, dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Nello scontro sono rimaste ferite entrambe le donne alla guida delle auto.

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per estrarre dalle lamiere una delle due automobiliste, rimasta incastrata nell’abitacolo dopo l’incidente.

Come riporta La Stampa, le due donne, di 39 e e 53 anni, sono state soccorse e trasportate in ambulanza all’ospedale.

Strada chiusa, traffico in tilt

L’incidente e l’auto ribaltata hanno provocato notevoli disagi alla circolazione stradale nella zona, mandando in tilt il traffico.

Per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione delle vetture, le forze dell’ordine hanno temporaneamente chiuso la strada statale, deviando il traffico sulla circolazione interna del paese.

Si sono così formate diverse code, la situazione è ritornata alla normalità dopo le 17, quando la statale è stata riaperta al traffico.