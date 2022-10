Dramma nel mondo del rugby: muore suicida Adam Walker, il pilone della nazionale scozzese

Oltre 200 le apparizioni professionistiche di Adam Walker, l’ex pilone della nazionale scozzese di Rugby League che martedì 4 ottobre si è tolto la vita, a soli 31 anni.

Walker, che era stato squalificato per doping, soffriva da tempo di ansia e depressione.

“Tutti coloro che fanno parte della Scotland Rugby League sono rattristati nell’apprendere la notizia della morte di Adam”.

We join the rest of rugby league in sending our deepest condolences to the family and friends of former Saint Adam Walker.#OnceaSaintAlwaysaSaint pic.twitter.com/Zg938ASUv8

— St.Helens R.F.C. (@Saints1890) October 4, 2022