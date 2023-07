Donna trovata morta in casa a Mereto di Tomba vicino a Udine: gli indizi che fanno pensare a un omicidio

Una donna di 89 anni è stata ritrovata morta nella propria abitazione di Pantianicco, frazione di Mereto di Tomba (Udine) con profonde ferite alla testa. Il personale dell’automedica giunto sul posto ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Gli inquirenti: “Ogni ipotesi è aperta”

Sul luogo sono stati inviati i Carabinieri della locale Compagnia che hanno informato il magistrato di turno, subito accorso. “Allo stato attuale posso confermare il ritrovamento di una persona priva di vita e alcuni elementi portano a ipotizzare un’azione violenta – ha spiegato all’ANSA il Procuratore di Udine, Massimo Lia -. Le indagini sono in corso e ogni ipotesi è al momento aperta”.

A trovare il cadavere dell’anziana sono stati i familiari che, preoccupati di non averla vista e del fatto che non rispondeva al telefono, sono andati a casa sua. Il corpo è stato trovato in posizione supina accanto al divano, nel salotto. Presentava profonde ferite alla testa che hanno immediatamente destato il sospetto del medico d’emergenza, inviato dalla centrale operativa Sores Fvg.

A quel punto sono stati contattati i Carabinieri della Compagnia di Udine, che hanno immediatamente avviato le indagini, sentendo i congiunti e verificando ogni ipotesi. I militari dell’Arma sono coordinati dal magistrato di turno, Letizia Puppa. Si sta verificando in queste ore se qualcuno possa essere entrato furtivamente nell’abitazione e se manchino oggetti preziosi o denaro. Gli accertamenti non hanno ancora potuto stabilire se ci sia stato intervento di terzi a provocare il decesso dell’anziana.

Caso di omicidio: “Elementi inequivocabili”

“Gli elementi raccolti dal medico legale e dagli investigatori ci fanno propendere, in modo inequivocabile, per l’omicidio”. Lo ha detto, all’ANSA, il Procuratore di Udine, Massimo Lia. “La morte – ha aggiunto – è intervenuta presumibilmente per accoltellamento. Stiamo vagliando ogni pista per risalire all’autore del crimine”.

Comunità sotto choc

La vittima aveva 5 figli e numerosi nipoti. Appreso dell’accaduto, molti parenti hanno raggiunto l’abitazione di famiglia, così come anche rappresentanti dell’amministrazione comunale. Esterrefatta, incredula, la piccola comunità è sotto choc: nella frazione di Pantianicco risiedono meno di 600 persone e, ovviamente, si conoscono tutti.

Le indagini si stanno concentrando sulle immagini di una telecamera della Polizia locale che punta esattamente sull’ingresso dell’abitazione della vittima. Resta da capire se sia stato inquadrato l’assassino e se emergeranno dettagli cruciali in merito all’orario del delitto.

Un vicino ieri mattina, il 18 luglio, ha fatto visita all’anziana, quindi l’omicidio potrebbe essere avvenuto nel periodo compreso tra la tarda mattinata di ieri e le 10.30 di oggi, quando è stato rinvenuto il cadavere. Secondo quanto si è appreso in ambienti investigativi, sarebbe anche stato trovato un coltello, possibile arma del delitto, ma sulla circostanza non ci sono conferme ufficiali.