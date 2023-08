Donna sale sull'autobus con un milione di euro nascosto nelle valigie, denuncia dalla guardia di finanza

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Sembrava una passeggera qualsiasi, invece nelle sue valige era nascosta una fortuna. Durante un controllo una donna di nazionalità cinese è stata trovata in possesso di oltre un milione di euro. La donna non è stata in grado di giustificare la presenza di tutti quei soldi ed è stata denunciata.

Donna sul pullman con 1 milione di euro

Gli agenti della guardia di finanza supportati dalle unità cinofile antidroga e antivaluta del primo Nucleo operativo metropolitano di Firenze hanno messo in atto una serie di controlli sui passeggeri e sugli autobus in arrivo e in partenza dall’autostazione di Villa Costanza a Scandicci, in provincia di Firenze.

Gli agenti hanno controllato i viaggiatori in arrivo e in transito dal capoluogo fiorentino. Fonte foto: Tuttocittà.it Scandicci, alle porte di Firenze.

Non si è trattato di un controllo casuale: le fiamme gialle sapevano che in quella tratta si concentra buona parte del traffico di droga e di denaro contante.

E durante i controlli su quella tratta alcuni giorni fa è stato fatto il sequestro record su un autobus proveniente da Catania e diretto ad Aosta.

Fiamme gialle e agenti delle unità cinofile hanno passato al setaccio i bagagli di una viaggiatrice di origine cinese ma residente in Italia.

I soldi fiutati da un cane

Sono stati il fiuto del cane Elio, di razza Labrador, insieme alla perizia del suo conduttore, a permettere di scoprire il denaro occultato all’interno di due valigie.

Gli agenti hanno sequestrato 1.075.600 euro in banconote da 10, 20 e 50 euro.

Dopo essere stata scoperta la donna è andata in agitazione e non è riuscita a giustificare in maniera soddisfacente il perché di tutti quei contanti.

La donna è stata denunciata a piede libero presso la procura della Repubblica di Firenze per riciclaggio e ricettazione. Il denaro è stato sequestrato.

La soddisfazione della guardia di finanza

“Il brillante risultato è frutto del costante lavoro dei militari del Corpo nella prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in tema di valuta, mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri e nelle movimentazioni finanziarie e di capitali”, scrivono le fiamme gialle in un comunicato.

“Il fenomeno dei cosiddetti cash courier, resta estremamente diffuso in tutto il territorio nazionale e l’attenzione della guardia di finanza, anche con la preziosa collaborazione delle unità cinofile addestrate al rinvenimento della valuta, si sta concentrando in particolar modo a disarticolare le organizzazioni criminali dedite all’esportazione di capitali all’estero nonché al reimpiego dei proventi derivanti dalle attività illecite, inquinando in tal modo l’economia legale”.