Donna riceve per errore 10,5 milioni di dollari e si compra una casa: ora deve restituirla

Un banale errore in un rimborso e una donna di Melbourne si è ritrovata sul conto la bellezza di 10 milioni e mezzo di dollari australiani. La piattaforma di criptovalute che ha erroneamente accreditato la somma si è resa conto dell’errore solo dopo sette mesi, quando ormai la signora aveva speso buona parte del denaro.

Questa è la storia della signora Thevamanogari Manivel, un’utente della piattaforma di trading Crypto.com che opera in criptovalute. La signora Manivel aveva richiesto un rimborso di appena 100 dollari, ma per un banalissimo errore le sono stati accreditati 10,5 milioni di dollari.

All’origine dell’errore, probabilmente, un copia/incolla un po’ troppo frettoloso: qualcuno ha inserit0 il codice cliente della signora nello spazio riservato ai rimborsi. Oggi Crypto.com sta cercando di recuperare la somma versata per errore ricorrendo alle vie legali.

Fonte foto: 123rf - deniskot La signora è un’utente di una piattaforma che opera in criptovalute.

Spese folli dopo l’errato accredito

Quando la donna ha controllato il suo account per verificare la presenza del rimborso si è ritrovata di fronte a quella che credeva fosse l’opportunità della vita: come riporta ‘The Guardian’, nel giro di pochi giorni Thevamanogari Manivel ha speso 1,35 milioni di dollari per acquistare una piccola reggia a Craigieburn, a nord di Melbourne. La signora ha intestato la casa alla sorella che attualmente vive in Malesia.

La donna ha utilizzato poi buona parte della somma per togliersi diversi sfizi e per fare regali ad amici e parenti.

Nei guai anche la sorella

Oltre ad agire contro Thevamanogari Manivel, i legali di Crypto.com hanno contattato la sorella della loro cliente intimandole di vendere la proprietà al più presto e di risarcire la piattaforma di trading. E non solo: hanno chiesto anche una somma di poco inferiore a 30mila dollari a titolo di interessi.

Le sorelle sono state condannate a risarcire Crypto.com

I sogni delle sorelle Manivel sono durati poco: la Corte Suprema del Victoria ha ordinato di bloccare i loro conti e la piccola reggia è stata messa in vendita. La Corte ha condannato le donne a restituire il denaro e ad aggiungere anche un ulteriore 10% a titolo di interessi e spese legali. Bisogna adesso vedere se le donne saranno in grado di onorare la sentenza.