L’imprenditore Paolo Giuggia compra un palazzo per i suoi operai migranti: “Nessuno gli affitta case”

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’imprenditore Paolo Giuggia ha comprato una palazzina da ristrutturare per realizzare case destinate ai suoi operai migranti. Una decisione presa alla luce delle difficoltà a trovare appartamenti in affitto per i suoi lavoratori stranieri. Così l’ad di Giuggia Costruzioni, storica azienda della provincia di Cuneo, ha optato per una soluzione interna dopo aver provato anche ad affittare interi hotel.

La decisione dell’azienda Giuggia Costruzioni di Villanova di Mondovì

La vicenda è accaduta a Villanova di Mondovì, in provincia di Cuneo, dove si trova la Giuggia Costruzioni, azienda fondata nel 1881 che oggi vanta un giro d’affari da oltre 70 milioni di euro all’anno. Circa metà degli operai dell’azienda – 250 persone – è composta da stranieri.

E negli anni è diventato sempre più complicato trovare case in affitto, soprattutto se per uomini soli e per periodi brevi.

Fonte foto: ANSA

Imprenditore compra una palazzina per gli operai stranieri

“Ho iniziato anche ad affittare interi alberghi, ma i costi erano folli e rischiavano di far esplodere il nostro bilancio”, racconta Paolo Giuggia al Corriere della Sera. Il lavoro per la sua azienda non manca, anche grazie al boost del superbonus prima e ora del Pnrr, quindi c’è sempre più bisogno di operai. Ma trovare case in affitto per loro è diventata una missione impossibile.

“Solo porte chiuse e una raffica di le faremo sapere – racconta spiega l’imprenditore – nonostante la disponibilità dell’azienda a fare da garante e a intestarsi i contratti di affitto”.

Stufo per i continui rifiuti e per le spese sostenute negli hotel, Giuggia ha così deciso di comprare una palazzina, ristrutturarla e ricavare una quindicina di appartamenti, “un porto sicuro per i nuovi lavoratori”, commenta l’imprenditore.

Giuggia: “Abbiamo bisogno di operai e di inserimento sociale”

La Giuggia Costruzioni ha siglato recentemente un accordo per l’inserimento lavorativo delle persone ospiti dei centri di accoglienza della provincia di Cuneo.

Quindi i nuovi appartamenti saranno sicuramente utili allo scopo dell’iniziativa, che mira anche a contemperare l’inserimento sociale con la carenza di manodopera.

In provincia di Cuneo il tasso di disoccupazione è al minimo del 3,7%. “Abbiamo bisogno di lavoratori – ha detto Giuggia al Corriere della Sera – l’impego di persone extracomunitarie è una risorsa importante ma non basta, il sistema deve pensare a un loro inserimento anche in ambito abitativo”.