Donna incinta sul bus colpita da un proiettile partorisce in ospedale: morto il neonato, grave la madre

Nel pomeriggio di mercoledì 4 ottobre sono stati esplosi alcuni colpi di pistola fuori da un negozio di Holyoke, nel Massachusetts occidentale. Una donna incinta è stata raggiunta da un proiettile vagante mentre sedeva su un autobus di passaggio.

Donna incita colpita da pallottola vagante

La donna è attualmente in condizioni critiche mentre il bimbo che portava in grembo non ce l’ha fatta: è morto poco dopo il parto.

Holyoke è una cittadina di poco più di 37mila abitanti a circa 90 km a ovest di Boston.

Gli spari si sono verificati al culmine di una lite che ha coinvolto tre persone poco prima delle 12:40 (ora locale) nei pressi di un esercizio commerciale nel centro città.

La signora, della quale non sono state rese note le generalità, è giunta in ospedale in gravi condizioni.

“Il bambino, che è nato e che aveva bisogno di cure immediate, è morto tragicamente”, ha detto l’ufficio del procuratore distrettuale di Hampden in un comunicato stampa.

Arrestati tre sospettati

Tre sospettati, tutti giovani sui 20 anni, sono stati portati in un ospedale della zona e sono sotto la custodia della polizia, ha detto un portavoce della procura.

Il direttore di un alimentari davanti al quale si sono verificati gli spari ha detto che uno dei tre sospettati era entrato nel negozio per comprare del succo di frutta.

“Quando è uscito, due giovani che aspettavano fuori l’hanno improvvisamente aggredito“, ha detto l’uomo.

Poi, ha aggiunto, i tre hanno lottato ed è saltata fuori una pistola. Il ragazzo aggredito ha quindi esploso tre colpi.

Un aiuto determinante alle indagini è stato fornito dalla testimonianza del negoziante e dalle immagini registrate dalla telecamera di videosorveglianza dell’alimentari.

Le indagini sono condotte dalla polizia statale del Massachusetts e dal dipartimento di polizia di Holyoke.

Sparatorie a Holyoke

Gli spari che hanno ridotto in fin di vita una donna incinta e che hanno ucciso il suo bambino si sono verificati a meno di due ore da quando il capo della polizia di Holyoke, David Pratt, ha lanciato un appello alla cittadinanza per chiedere che vengano segnalate con celerità le frequenti sparatorie.

A Holyoke è stato installato ShotSpotter, una tecnologia di rilevazione acustica in grado di lanciare un alert alle autorità ogni qualvolta venga esploso un colpo d’arma da fuoco.

Da marzo ad agosto sono stati registrati ben 113 spari, ha dichiarato Pratt.