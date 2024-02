Cruento omicidio a Seano in provincia di Prato: autotrasportatore rapinato e ucciso a coltellate da due killer

Cruento omicidio a Seano, frazione industriale nel comune di Carmignano (provincia di Prato). Nella serata di venerdì 9 febbraio, un uomo di 59 anni di origine indiana è stato rapinato e accoltellato a morte da due killer.

Omicidio di Seano, i killer ripresi dalle telecamere di videosorveglianza

I due uomini che hanno aggredito l’uomo sarebbero stati ripresi da alcune telecamere di videosorveglianza. Non ci sarebbero invece testimoni oculari.

La vittima era un autotrasportatore residente in Lombardia, nella provincia di Mantova.

Fonte foto: Tuttocittà

Il corpo senza vita dell’autotrasportatore scoperto dal figlio

Venerdì, per lavoro, il 59enne era arrivato a Seano come altre volte con il suo camion per caricare abiti e tessuti di un’azienda della zona, una ditta a conduzione cinese in via Copernico.

L’indiano avrebbe iniziato a mettere sul suo mezzo la merce che avrebbe poi dovuto essere trasportata in Germania.

Durante la serata è stato però aggredito da due killer che lo hanno colpito più volte con dei coltelli.

Il figlio della vittima, che lavorava con il padre, stava aspettando il genitore nel piazzale di un’altra ditta. Non vedendo arrivare il 59enne, è andato a cercarlo, trovandolo senza vita e con numerose ferite sul corpo.

Immediatamente ha chiamato le forze dell’ordine e i sanitari, ma per l’autotrasportatore non c’è stato nulla da fare.

L’intervento dei carabinieri e la ricerca degli autori dell’omicidio

Sul posto, pochi minuti dopo le 22, sono giunti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e la caccia ai responsabili dell’omicidio.

I militari dell’Arma hanno subito acquisito le immagini di videosorveglianza dell’area. Una in particolare avrebbe fotografato l’efferato crimine e la successiva fuga dei malviventi.

Nel filmato si vedrebbero i due killer dirigersi verso l’autotrasportatore e colpirlo a morte.

Da una prima ricostruzione, è emerso che la vittima avrebbe avuto con sé alcune migliaia di euro in contati, denaro destinato alla compravendita della merce da trasportare.

Ci sarebbe già un sospetto sull’identità degli aggressori che sarebbero due stranieri, forse già noti alle forze dell’ordine. I militari stanno battendo la zona senza sosta per intercettare gli autori dell’omicidio.