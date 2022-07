Coppia ruba l'identità a due bambini del Texas e va a vivere alle Hawaii: forse erano spie russe

Un uomo del Texas ha lavorato per 20 anni con la Guardia Costiera degli Stati Uniti, che fa parte del dipartimento della Difesa americano, utilizzando la falsa identità di un bambino, che si è scoperto essere morto. Solo di recente gli investigatori hanno scoperto che il suo nome, e quello di sua moglie, non corrispondevano a nome e cognome effettivi dei due: potrebbero essere stati spie russe.

I due vivevano alle Hawaii.

Chi sono Walter Glenn Primrose e Gwynn Darle Morrison, la coppia che ha vissuto in incognito alle Hawaii

Walter Glenn Primrose, 67 anni, e Gwynn Darle Morrison, 67 anni anche lei, sono stati accusati di aver vissuto per decenni sotto falsa identità. Primrose era in pensione dal 2016: durante la sua vita ha lavorato come tecnico avionico presso la Guardia Costiera, poi come appaltatore della difesa autorizzato, presso la US Coast Guard Air Station Barbers Point, con sede alle Hawaii.

Quel che allarma l’autorità è che l’uomo era ancora in possesso di un nulla osta di sicurezza, rilasciato proprio dal governo USA.

Chi erano i due bambini ai quali la coppia ha rubato l’identità: originari del Texas

Primrose, nato in Texas, e Morrison, nata in Virginia, hanno entrambi frequentato la stessa scuola superiore a Port Lavaca, in Texas, poi hanno frequentato lo stesso college a Nacogdoches, diplomandosi nel 1979. Si sono sposati nell’agosto del 1980, quindi avrebbero comprato una casa insieme, l’anno successivo.

È stato nel 1987 che Primrose e Morrison avrebbero ottenuto i certificati di nascita di due bambini nati in America, in Texas, e deceduti: i nomi dei minori erano Bobby Edward Fort e Julie Lyn Montague. I due bambini, uno morto di asfissia, l’altra prima ancora del compimento del suo primo anno di età, risultano sepolti in due cimiteri, non distanti l’uno dall’altro.

Facendo uso di nomi e cognomi fasulli la coppia ha ottenuto patenti di guida e carte d’identità statali, nuovi numeri di previdenza sociale. I due si erano perfino risposati, l’8 agosto 1988, ad Austin, in Texas, con i nuovi nomi però.

Addirittura Primrose non sarebbe potuto entrare nella Guardia Costiera, avendo effettivamente otto anni in più dell’età massima per l’arruolamento. Tuttavia, grazie alla sua seconda identità come Bobby Fort, è risultato avere 27 anni, quindi idoneo.

La pista dello spionaggio russo: i due ritratti con uniformi del KGB e la testimonianza di una conoscente

Perché fare tutto questo? Una risposta potrebbe arrivare da alcune vecchie foto che ritraggono la coppia con indosso le uniformi del KGB. Inoltre conoscente di Morrison ha raccontato agli inquirenti che la donna avrebbe vissuto in Romania quando il Paese era ancora parte del blocco sovietico.

Ora sono entrambi accusati di furto di identità e cospirazione contro il governo. In particolare il procuratore di Honolulu, la capitale dello stato delle Hawaii, ha detto che il tipo di accesso di Primrose a documenti sensibili potrebbe essere stato di “enorme valore per i nostri nemici”.