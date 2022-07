Il Texas torna indietro di un secolo, torna in vigore legge che vieta l'aborto: carcere per chi lo pratica

Nello Stato americano del Texas torna in vigore una legge del 1925 che vieta l’aborto e punisce con il carcere chi lo pratica. Si tratta di una delle prime, dirette conseguenze della decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di abolire la sentenza “Roe v. Wade” che garantiva tutela costituzionale al diritto all’interruzione di gravidanza.

Aborto, in Texas torna in vigore legge del 1925

La Corte suprema del Texas ha autorizzato l’entrata in vigore di una legge del 1925 che vieta l’aborto e punisce chi lo pratica con la carcerazione. Lo ha annunciato il procuratore generale dello stato texano, Ken Paxton, noto antiabortista.

“Una vittoria pro vita! I nostri provvedimenti statali pre-Roe che vietano l’aborto in Texas sono buone leggi al 100%. La controversia legale continua, ma io continuerò a vincere per i bambini non nati del Texas”, ha twittato.

Texas, in vigore legge che vieta l’aborto: carcere per chi lo pratica

La legge texana che vieta l’aborto, vecchia di quasi un secolo, non era più stata applicata dopo la sentenza “Roe v. Wade” del 1973 sul diritto all’interruzione di gravidanza. Lo scorso 25 giugno la stessa sentenza è stata abrogata dalla Corte suprema federale, e la legge è tornata automaticamente in vigore.

Diverse cliniche per l’interruzione di gravidanza si erano rivolte ad un giudice della Contea di Harris e avevano ottenuto uno stop temporaneo con la motivazione che la legge era stata di fatto abrogata dalla “Roe v Wade”. La sentenza è stata ora ribaltata dalla Corte Suprema del Texas.

Aborto, New York fa il contrario

Lo Stato di New York sta invece andando nella direzione opposta al Texas. Il parlamento ha infatti approvato un emendamento per inserire il diritto all’aborto nella propria Costituzione. Dopo l’approvazione la legge sarà sottoposta a referendum, probabilmente nel 2023.

La mossa di New York potrebbe a breve venire seguita da altri stati a guida democratica come New Jersey, California, Washington e Hawaii.

Aborto, Google cancellerà localizzazione nelle cliniche

Intanto sulla questione dell’aborto è scesa in campo anche Google: il gigante del web ha annunciato che cancellerà la cronologia della localizzazione quando un utente visiterà una clinica per l’aborto, ma anche un rifugio contro la violenza domestica o altri luoghi ritenuti “sensibili”.

Google ha risposto così all’appello lanciato ai colossi del web di limitare la quantità di informazioni che raccolgono e che potrebbero essere usate dalle autorità degli Stati che puniscono l’aborto.