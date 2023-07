Colpo di Stato tentato in Niger contro il presidente Bazoum: messaggio della Farnesina agli italiani presenti

Alcuni militari della guardia presidenziale del Niger hanno circondato il palazzo presidenziale. Un tentato golpe contro il presidente in carica Mohamed Bazoum. Lo riferisce Jeune afrique che cita diverse fonti.

Farnesina agli italiani: “Cautela”

La presidenza del Niger ha confermato in un comunicato il tentativo di colpo di stato da parte di “elementi della Guardia Presidenziale”. Il presidente della Repubblica, Mohamed Bazoum, e la sua famiglia “stanno bene”. Nella nota della presidenza del Paese africano viene aggiunto che “L’Esercito e la Guardia Nazionale sono pronti ad attaccare gli elementi della Guardia Presidenziale coinvolti se non torneranno sui loro passi”.

“Al momento non si registrano disordini. La Farnesina monitora l’evoluzione della situazione politica e di sicurezza nel Paese”. Così in un tweet la stessa Farnesina che ha aggiunto: “Invitiamo i connazionali alla cautela e a consultare gli aggiornamenti su viaggiaresicuri.it”.

⚠️Niger | Tensioni nella zona del Palazzo presidenziale a Niamey. Al momento non si registrano disordini. #Farnesina monitora evoluzione situazione politica e di sicurezza nel Paese. Invitiamo i connazionali alla cautela e a consultare gli aggiornamenti suhttps://t.co/GK3FKY2CZz — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) July 26, 2023

Il tentativo di golpe guidato da Tchaini

Il tentativo di golpe si sta svolgendo a Niamey, la capitale del Niger. Da quanto trapelato, l’accesso al palazzo presidenziale è impedito da gruppi di militari, che fanno parte della guardia presidenziale. Mohamed Bazoum, il quale non si troverebbe all’interno dell’edificio, ma nella sua residenza. Il presidente starebbe trattando con gli ammutinati, guidati da Omar Tchaini, il generale alla guida della guardia, già prima che Bazoum fosse eletto presidente.

A seguire attentamente l’evolversi della vicenda c’è Emmanuel Macron in quanto la Francia dispone di una base aerea in Niger e in quanto Bazoum è un alleato fedele di Parigi.

La testata Le Monde ha riferito che per ora Bazoum e la moglie sono “sani e salvi”. Tra le possibili cause della rivolta militare – secondo gli analisti esperti di politica africana – il fatto che Bazoum avrebbe deciso di licenziare a breve Tchaini. A ciò vanno aggiunti problemi riguardanti la retribuzione dei suoi affiliati.

La posizione strategica del Niger

Il Niger si trova in una posizione strategica sorgendo in una delle principali aree di passaggio che porta il grosso dei migranti dell’Africa subsahariana fino alla Tunisia, attraverso l’Algeria.