Cina, giornalista della Bbc arrestato e picchiato dalla polizia durante le proteste a Shanghai

Proseguono gli scontri a Shangai tra la polizia e i manifestanti scesi in piazza per protestare contro i duri lockdown imposti dalle autorità cinesi per arginare la diffusione del Covid. Le proteste della popolazione contro le severe restrizioni si sono estese anche a Pechino, Wuhan e Chengdu. A Shangai, un giornalista della Bbc è stato arrestato e picchiato dalle autorità.

Manifestanti contro i lockdown

“Xi Jinping, dimettiti”, “Partito comunista, dimettiti”. Sono questi gli slogan sono che i manifestanti hanno adottato durante le manifestazioni contro i lockdown le durissime restrizioni anti-Covid a Shanghai, secondo quanto riporta la Bbc.

Alcuni tenevano striscioni bianchi vuoti, riporta l’agenzia Ansa, mentre altri hanno acceso candele e deposto fiori per le vittime a Urumqi dove le autorità sono state incolpate per la morte di 10 persone in un incendio a causa dei ritardi nei soccorsi causati dalle regole contro il covid.

Picchiato un giornalista

La Bbc ha dichiarato che uno dei suoi giornalisti in Cina, che stava seguendo le proteste a Shanghai contro i lockdown, è stato picchiato e arrestato dalle autorità cinesi.

“La Bbc è molto preoccupata per il trattamento del nostro giornalista Ed Lawrence, che è stato arrestato e ammanettato mentre copriva le proteste a Shanghai”, ha detto un portavoce del gruppo in una dichiarazione.

Il reporter, riporta l’Ansai, ha affermato di essere “stato picchiato e colpito dalla polizia” mentre lavorava come giornalista accreditato nel Paese.

Fonte foto: GETTY Manifestanti a Shangai: proteste contro la politica “Covid Zero” di Xi Jinping

Proteste senza precedenti

L’ondata di disobbedienza civile non ha precedenti in Cina, sottolinea il Guardian, mentre la frustrazione aumenta per la politica zero-Covid di Xi a quasi tre anni dall’inizio della pandemia. “Le persone qui non sono violente, ma la polizia le sta arrestando senza motivo. Hanno cercato di afferrarmi, ma le persone intorno a me mi hanno afferrato le braccia così forte e mi hanno tirato indietro in modo che potessi scappare” racconta un manifestante al Guardian.

Lunedì la Cina ha riportato un nuovo record giornaliero di nuove infezioni da Covid-19, con 40.347 casi. Le città di Guangzhou e Chongqing, con migliaia di casi, stanno lottando per contenere i focolai. Centinaia di contagi sono stati registrati anche in diverse altre città del Paese.

Le azioni cinesi sono scese bruscamente: gli investitori hanno espresso preoccupazione per l’impatto delle proteste sulla seconda economia più grande del mondo.

Lo scorso 14 novembre, il governo ha annunciato un allentamento delle misure anti-.Covid che saranno adottate in termini di quarantena, isolamento, tracciamento e arrivi nel Paese, ma questo non sembra placare la rabbia dei manifestanti.