Ciclista investito e ucciso da un'auto a Sezze: è morto sul colpo, indagato l'uomo che era alla guida

Un uomo di 52 anni ha perso la vita a Sezze, in provincia di Latina, mentre si trovava a bordo della sua bici. La vittima, che secondo quanto emerso sarebbe un bracciante della zona, è stata travolta da un’auto sulla strada Migliara 47, nelle campagne pontine.

Travolto in bici, morto 52enne

Il tragico incidente è avvenuto nella serata di domenica 26 marzo 2023 nelle campagne di Sezze. L’uomo, un cittadino indiano bracciante della zona, è stato travolto da un’auto mentre pedalava sulla Migliara 47.

Secondo quanto emerso, a centrarlo in pieno sarebbe stata una Mercedes guidata da un uomo di Pontinia. Inutili i soccorsi per il 52enne: all’arrivo del 118 i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio la zona in cui è avvenuto l’incidente mortale a Sezze

Le cause dell’incidente: indagato l’automobilista

Secondo una prima parziale ricostruzione ancora tutta da verificare sembrerebbe che la vittima sia stata travolta mentre pedalava sprovvisto di luci al buio. Sul caso stanno investigando i Carabinieri della zona.

L’automobilista risulta indagato, per un atto dovuto necessario a svolgere gli accertamenti del caso.

L’incidente tra microcar e auto a Sermoneta

Nelle ore successive al tragico incidente mortale avvenuto a Sezze, un altro sinistro si è verificato a Sermoneta. Lunedì 27 marzo 2023, poco dopo l’ora di pranzo, un’auto e una microcar si sono scontrate lungo via del Murillo provocando tre feriti gravi.

Lo scontro, avvenuto nei pressi della Corden Pharma, si è verificato per cause che sono ancora in fase di accertamento. Secondo quanto trapela, comunque, si è trattato di un violento impatto tra i mezzi, con la microcar che ne è uscita completamente. I tre feriti sono gli occupanti dei mezzi: l’autista e i due giovani a bordo della microcar. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso con due ambulanze oltre che con il mezzo aereo, per il trasferimento dei feriti in ospedale.