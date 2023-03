Feriti e traffico in tilt dopo l'incidente a Ponte Nossa: tamponamento in Val Seriana, coinvolte tre auto

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Un grande spavento di prima mattina. A Ponte Nossa, comune della Val Seriana in provincia di Bergamo, un tamponamento tra più veicoli ha mandato il traffico in tilt. L’incidente, tra almeno tre auto coinvolte, è avvenuto martedì 28 marzo intorno alle 7:15. Ci sarebbero 5 feriti.

La dinamica dell’incidente

La dinamica dell’incidente è ancora da accertare.

Al momento si conosce il luogo del tamponamento, via Europa, nei pressi della chiesa di San Bernardino: è lì che i carabinieri e i vigili del fuoco stanno effettuando i rilievi di rito per accertare le responsabilità.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona in cui sorge il comune di Ponte Nossa, in Val Seriana, provincia di Bergamo

Quanti sono i feriti

Le auto coinvolte sarebbero almeno tre e i feriti sarebbero 5: tre uomini di 31, 50 e 58 anni; due donne di 47 e 50 anni, stando a quanto riportato dall’Eco di Bergamo.

Fortunatamente, nessuna delle 5 persone coinvolte sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto due ambulanze e l’auto medica.

Traffico bloccato

Via Europa è la strada che attraversa il paese e, per questo, il tamponamento ha mandato in tilt il traffico da e per la Val Seriana.

Il tratto è stato chiuso nelle due direzioni per consentire i rilievi.

Inoltre, in paese c’è il mercato settimanale e non è possibile passare per il centro storico.