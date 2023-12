Cena aziendale da incubo per i dipendenti di Airbus: 700 intossicati al cenone di Natale, aperta indagine

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Cena aziendale di Natale da incubo per oltre 700 dipendenti della compagnia aerea Airbus Atlantic, divisione del noto gruppo industriale Airbus, che sono rimasti intossicati al termine di una serata passata in compagnia. I dipendenti, dopo aver mangiato, hanno infatti accusato malesseri tipici di un attacco di intossicazione alimentare.

Dipendenti intossicati dopo la cena

L’episodio è avvenuto lo scorso 14 dicembre nel ristorante interno dell’azienda a Montoir-de-Bretagne, sulla costa occidentale della Francia, vicino alla città di Nantes. Qui si erano riuniti oltre 2.600 dipendenti di Airbus per brindare al Natale, con un cenone aziendale classico per scambiarsi gli auguri per le feste e in vista del nuovo anno.

Ma qualcosa non è andata come previsto e in oltre 700 avrebbero accusato malori. Nei giorni successivi, infatti, diversi sono stati i dipendenti che hanno accusato episodi di vomito e dissenteria.

Un portavoce di Airbus Atlantic ha detto al Guardian che nessun dipendente ha riportato sintomi gravi o particolarmente preoccupanti.

Airbus Atlantic è una sussidiaria di Airbus Group, attivo nel settore aerospaziale e della difesa. A gennaio del 2022 la divisione aveva in totale 13mila dipendenti in cinque Paesi fra Europa, Nord Africa e Nord America.

Il menù della cena

Ma cosa hanno mangiato i dipendenti di Airbus prima di stare male? A riferirlo è stato il The Guardian, che è venuto a conoscenza del menù della serata del 14 dicembre a Montoir-de-Bretagne.

Secondo quanto si apprende, il menù comprendeva portate come il foie gras o l’aragosta, e vari dessert tra cui gelato e mousse al cioccolato.

Aperta indagine

Le autorità sanitarie locali hanno aperto un’indagine per chiarire cosa sia successo esattamente. Infatti le cause dell’intossicazione alimentare non sono ancora state individuate, ma le autorità sanitarie stanno investigando per capire se sia stata causata da qualche batterio presente negli alimenti oppure dal virus della gastroenterite, un’infiammazione dell’intestino e della mucosa gastrica nota anche come influenza intestinale.

Dall’Agenzia regionale della sanità (Ars) Pays de la Loire è stata dunque avviata un’indagine in collaborazione con i vari servizi di sanità pubblica francese e la direzione dipartimentale per la protezione della popolazione “per trovare l’origine di questa intossicazione alimentare e adottare misure preventive adeguate”.