Incendio a Malibù sulla costa di Los Angeles in California, almeno 18mila evacuati: vento fortissimo, il video

Un terribile incendio sta riguardando in queste ore l’area di Malibù Canyon, in California, non lontano da Los Angeles. Il rogo, esploso nella giornata di lunedì 9 dicembre, ha già bruciato oltre 3mila acri e costretto migliaia di persone a evacuare la zona, tra cui anche diverse star di Hollywood. Sono circa 18mila i residenti attualmente sottoposti a ordini di evacuazione, con oltre 8mila case e altre strutture minacciate dalle fiamme.

Come comunicato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco della Contea di Los Angeles, l’incendio (a cui è stato dato il nome Franklin) è stato segnalato per la prima volta intorno alle 23 di lunedì 9 dicembre nei pressi della South Malibù Canyon Road and Station Boundary, appena a sud dell’area di Piuma.

Lo sceriffo della contea Robert Luna ha fatto sapere che circa 18mila persone e oltre 8mila strutture si trovano tuttora nell’area interessata. Circa 2mila abitazioni sono sotto ordine di evacuazione e per altre 6mila è partito l’avviso. Lo riporta l’emittente degli Stati Uniti CBS News.

Le fiamme si sono rapidamente propagate verso la Pepperdine University nel corso dell’ultima notte, spostandosi verso l’area del Malibù Pier (l’iconico pontile immortalato in diversi film) e minacciando alcune strutture lungo l’area di Sweetwater Mesa.

Anche l’attore 99enne Dick Van Dyke, noto per i suoi ruoli nei film di Mary Poppins, è stato costretto ad abbandonare la propria residenza. Come lui, anche la cantante Cher.

Il lavoro dei vigili del fuoco

Secondo quanto riferito dal capo dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles Anthony Marrone, non ci sono notizie di feriti gravi o vittime.

Più di 700 pompieri sono attualmente al lavoro per contenere il più possibile le fiamme, che finora hanno avvolto oltre 3mila acri di terra.

Altre squadre, per un totale di 300 persone, sono in arrivo per contribuire al lavoro di contenimento ed evitare che altre abitazioni vengano interessate.

Colpita la Pepperdine University

Ryan Song, assistente residente nel campus della vicina Pepperdine University, ha raccontato a SkyNews che quando ha guardato fuori dalla finestra ha visto un bagliore rosa.

“Ho pensato che fosse troppo luminoso e che diventasse sempre più grande – ha spiegato – Sono subito uscito fuori e ho visto che si trattava di un vero e proprio incendio”.

L’istituto ha poi dichiarato che il peggio dell’incendio si è spinto oltre il campus.