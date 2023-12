Incendio a Sassari con un'intera palazzina a fuoco: evacuati i residenti, due minorenni tra gli intossicati

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un vasto incendio è scoppiato in un palazzo di 5 piani a Sassari, nella mattinata di martedì 19 dicembre. L’intero edificio è stato evacuato. Alcune persone sono rimaste intossicate per aver inalato i fumi sprigionatisi dalle fiamme.

Evacuate 32 persone, 5 intossicati portati in ospedale

Il rogo si è propagato intorno alle 11, in una palazzina che sorge in via Addis. Un fumo denso ha subito invaso il vano scala della struttura.

I vigili del fuoco accorsi sul posto hanno condotto fuori dall’edificio 32 persone, 5 delle quali sono state soccorse dal 118 e trasportate in ospedale per sintomi da intossicazione.

Fonte foto: ANSA

Fra le persone che hanno avuto bisogno di assistenza medica ci sono due minorenni, un 60enne e due ventenni.

Sul posto, per spegnere l’incendio, hanno operato 16 vigili del fuoco e 7 mezzi antincendio, tra cui due autopompe e un’autoscala.

Incendio nel palazzo a Sassari scoppiato nel quadro elettrico condominiale

L’incendio è scoppiato nel quadro elettrico condominiale all’ingresso dell’edificio. Il fumo ha rapidamente invaso il vano scale, raggiungendo gli appartamenti.

Sono in corso accertamenti per stabilire le precise cause che hanno scatenato l’incendio.

L’incendio a Nuoro

Solamente 24 ore prima, si è registrato un altro tragico incendio in Sardegna. A Nuoro, un uomo disabile di 49 anni è morto intossicato in seguito al rogo divampato nella sua villetta.

Ferita e trasportata in ospedale la madre della vittima. Secondo quanto emerso, le fiamme sarebbero partite dal caminetto.

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di lunedì 18 dicembre all’interno di una casa indipendente in via Urbino.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine.