De Pascale presenta la nuova giunta regionale in Emilia Romagna, i nomi di tutti gli assessori scelti

Annunciata la nuova giunta dell’Emilia-Romagna. Il neo presidente della Regione, Michele de Pascale, ha presentato gli assessori che lo accompagneranno nei prossimi cinque anni di mandato, dopo la vittoria alle ultime elezioni con il campo largo. “Sono molto contento della squadra che ho fatto. È quella che volevo” ha dichiarato il governatore nell’introdurre in conferenza stampa i nomi delle sei donne e dei cinque uomini che comporranno l’organo di governo.

La giunta regionale dell’Emilia-Romagna

“Credo ci siano molte donne in questa giunta, e anche con deleghe tradizionalmente ‘maschili’. Mi pare che la giunta sia molto rosa” ha affermato de Pascale in risposta a chi gli chiedeva della scelta di assegnare la vicepresidenza a Vincenzo Colla e non a una donna.

Una squadra a maggioranza femminile, considerando la sottosegretaria alla Presidenza Manuela Rontini, che presenta due donne in deleghe di peso: Isabella Conti al Welfare e la Scuola e Irene Priolo alle Infrastrutture, Trasporti e Ambiente.

Le scelte di Michele de Pascale

Tra i nomi esclusi a sorpresa c’è quello del segretario regionale del Pd, Luigi Tosiani, che poco prima della presentazione della giunta aveva comunicato la rinuncia per rimanere alla guida del partito a livello locale, come confermato dallo stesso de Pascale.

“Se il segretario dopo il risultato che ha fatto non è nella giunta è perché lo ha scelto lui” ha spiegato il presidente della Regione, aggiungendo, riguardo ad altre assenze della squadra, di non aver “discusso la lista con le correnti. Credo la giunta debba parlare delle cose che deve fare”.

Sulle scelte di de Pascale sono arrivati gli auguri di Elly Schlein: “Un grande in bocca al lupo e le congratulazioni di tutto il Partito Democratico alla nuova giunta regionale dell’Emilia-Romagna che affiancherà il lavoro di Michele De Pascale. Buon lavoro”, è il messaggio dalla segretaria del Pd.

Chi sono i nuovi assessori

Oltre al presidente Michele de Pascale, che ha tenuto per sé le emideleghe al contrasto al dissesto idrogeologico, Difesa del suolo e della Costa, Protezione civile e ricostruzione post alluvione, questi i componenti della nuova giunta regionale dell’Emilia-Romagna, con otto nuovi ingressi e quattro conferme rispetto a quella uscente:

Vincenzo Colla – Vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Green economy, Energia, Formazione professionale, Università e Ricerca, riconfermato;

– Vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Green economy, Energia, Formazione professionale, Università e Ricerca, riconfermato; Manuela Rontini – Sottosegretaria alla Presidenza, riconfermata;

– Sottosegretaria alla Presidenza, riconfermata; Gessica Allegni – assessora a Cultura, Parchi e Forestazione, Pari opportunità, espressione dell’area Schlein;

– assessora a Cultura, Parchi e Forestazione, Pari opportunità, espressione dell’area Schlein; Davide Baruffi – assessore a Programmazione strategica e Attuazione del programma, Programmazione fondi europei, Bilancio, Patrimonio, Personale, Montagna e aree interne, riconfermato;

– assessore a Programmazione strategica e Attuazione del programma, Programmazione fondi europei, Bilancio, Patrimonio, Personale, Montagna e aree interne, riconfermato; Isabella Conti – assessora a Welfare, Terzo settore, Politiche per l’infanzia, Scuola;

– assessora a Welfare, Terzo settore, Politiche per l’infanzia, Scuola; Massimo Fabi – assessore alle Politiche per la salute;

– assessore alle Politiche per la salute; Roberta Frisoni – assessora a Turismo, Commercio, Sport;

– assessora a Turismo, Commercio, Sport; Alessio Mammi – assessore a Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la Ue, riconfermato;

– assessore a Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la Ue, riconfermato; Elena Mazzoni – assessora a Agenda Digitale, Legalità, Contrasto alle povertà, in quota Movimento 5 stelle;

– assessora a Agenda Digitale, Legalità, Contrasto alle povertà, in quota Movimento 5 stelle; Giovanni Paglia – assessore a Politiche abitative, Lavoro, Politiche giovanili;

– assessore a Politiche abitative, Lavoro, Politiche giovanili; Irene Priolo – assessora a Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, riconfermata;