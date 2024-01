Caso Andreea Rabciuc, cos'è successo la notte in cui è morta: i messaggi e gli spostamenti ora per ora

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il caso di Andreea Rabciuc è a tutti gli effetti un giallo in cui tutti i tasselli devono ancora combaciare. Le dinamiche della sua morte sono ancora oggetto di indagine.

L’11 marzo 2022 Andreea Rabciuc trascorre la giornata con Daniele, l’ex fidanzato, e insieme vanno a trovare un amico. Alle 21:57 la ragazza si congeda per passare la serata con Simone Gresti. Poco dopo Andreea invia un messaggio a Daniele per ricordargli che Gresti sarebbe solito controllarle i messaggi, ma allo stesso tempo gli promette che dall’indomani – quindi dal 12 marzo – loro due saranno “liberi”.

Alle 2 del mattino del 12 marzo Andreea, Simone Gresti, l’amica Aurora e l’amico Francesco si spostano al casolare di quest’ultimo per trascorrere il resto della serata all’interno della roulotte parcheggiata di fronte all’edificio. “C’erano già delle tensioni tra lei e Simone”, dirà Francesco.

Alle 4:20 dal cellulare della ragazza parte una telefonata al padre che non ottiene risposta, quindi Andreea gli manda un messaggio: “Ho dei problemi, voglio venire da te in Spagna“. Alle 5:30 Simone Gresti e Aurora si allontanano dalla roulotte per andare a comprare delle birre, lasciando Andreea e Francesco da soli.

Alle 6:30 Simone e Aurora fanno ritorno e trovano Andreea sempre più nervosa. Francesco dirà: “A me sembrava arrabbiata a di fretta”. Alle 7 del mattino, infine, Andreea lascia il casolare e da quel momento si perdono le sue tracce.